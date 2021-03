Annalisa e la posa sul divano che fa impazzire, che stacco di coscia-FOTO

La bella cantante Annalisa ha condiviso una foto su instagram in cui appare in una posa davvero sensuale, i fan impazziscono

Annalisa condivide una foto in cui appare in ginocchio su in divanetto in velluto rosso e tende una gamba, che posa sexy è bellissima. Nella didascalia scrive:“Dieci giorni in una notte, dieci bocche sul mio cocktail”, frase di una sua canzone. Un fan risponde:”Ciao Anna volevo dirti che oggi ho quasi perso la voce cantando Dieci mentre ti guardavo in tv”. E un’altro: “Dieci è da dieci giorni in top 10 su Spotify“. Hanno tutti apprezzato questa canzone e ovviamente Annalisa che è molto benvoluta nel pubblico.

Annalisa e il suo nuovo album Nuda 10

La cantante ligure ha fatto un nuovo album che è uscito il 12 marzo e si intitola Nuda 10. In questo album spiega la libertà di essere chi si vuole al di là delle convenzioni e convinzioni altrui. Come ha detto in un post non crede al:”Se non fai la foto, allora non è successo. Se non urli allora non hai parlato e se non rompi il silenzio allora non hai la forza“. Annalisa crede invece che ognuno è libero di essere chi vuole, anche più persone come lo è lei che è laureata in fisica ma è anche una cantante di successo. Le piace mantenere la sua privacy per condividerla non è ciò che vuole e anche se viene giudicata a lei non importa.

Bisogna sempre fare ciò che si sente e si vuole senza la paura di essere giudicati dagli altri, il messaggio è questo. Condivide poi una foto in cui appare totalmente nuda con davanti un piccolo cartello bianco e nella didascalia scrive una dedica al suo album. “Dietro c’è sempre una storia. Dietro una canzone, dietro una foto, dietro un palco. C’è un lavoro minuzioso fatto di dettagli, idee, tentativi. E ogni minuscola parte di queste storie, senza sconti, è esattamente ciò che rende unico il risultato. Questo disco è una storia incredibile. Nuda 10 il mio nuovo album è fuori ovunque e potete ascoltarlo ovunque“.

La bella cantante rivela anche è possibile preordinare la versione autografata del suo album in esclusiva su Amazon. Ha passato notti insonnie ad autografare tutte le copertine ma ne è molto contenta.