Tragedia su un sentiero di montagna: uomo precipita in un dirupo

Un giardiniere di 42 anni è morto ieri mattina dopo essere scivolato in un dirupo nel territorio di San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio.

Tragedia nella mattinata di ieri a di San Giacomo Filippo, in provincia di Sondrio, dove un giardiniere di 42 anni è precipitato in un dirupo mentre stava camminando lungo un sentiero nella Valle del Drogo. Lanciato l’allarme sul luogo della tragedia sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 42enne, il cui corpo è stato rinvenuto ai piedi del dirupo.

Sondrio, scivola in un dirupo mentre percorre un sentiero: morto giardiniere di 42 anni

Un uomo è deceduto nella tarda mattinata di ieri, domenica 14 marzo, precipitando in un dirupo nella Valle del Drogo nel territorio di San Giacomo Filippo, piccolo comune in provincia di Sondrio. La vittima è Marcello Geronimi, giardiniere 42enne residente a Chiavenna (Sondrio). Stando a quanto riporta la redazione de Il Giorno, Geronimi stava percorrendo un sentiero a 1.200 metri dopo essersi recato nella casa paterna, quando, per cause ancora da accertare, sarebbe scivolato nel dirupo. Una caduta che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono arrivati i tecnici della Stazione di Chiavenna della VII Delegazione Cnsas ed il personale del Sagf-Soccorso alpino Guardia di Finanza di Madesimo che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per il giardiniere non c’è stato nulla da fare: lo staff medico ha constatato il decesso dell’uomo, ritrovato ai piedi del dirupo. Allertato anche l’elisoccorso che è stato poi fatto rientrare per via del forte vento che imperversava sulla zona. Intervenuti per gli accertamenti di rito anche i carabinieri.

La tragedia ha sconvolto l’intera comunità di San Giacomo Filippo, il cui sindaco, Severino De Stefani ha espresso il proprio cordoglio per la famiglia della vittima. “Esprimo alla famiglia, duramente colpita, il cordoglio della comunità. Geronimi – ha dichiarato il primo cittadino, come riporta Il Giorno– spesso, raggiungeva la baita anche per fare dei lavoretti“.