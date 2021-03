Lorella Cuccarini foto insieme ad una persona speciale, spettacolo-FOTO

La Cuccarini condivide su instagram una foto tenerissima con la figlia, le due sorridono alla fotocamera e sono bellissime

Lorella Cuccarini ha condiviso una foto insieme alla figlia e sono bellissime. Nella didascalia scrive:”Domenica in famiglia. Lei è la mia fotografa preferita“. Tantissimi commenti sotto alla foto di complimenti per la bella figlia e per la Cuccarini in generale come persona, professionista e mamma. D’altronde la Cuccarini è veramente così, sa fare tutto e ci mette sempre serietà e precisione oltre che passione. Lo ha dimostrato anche nel suo nuovo ruolo di maestra ad Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini pronta per il serale di Amici

La Cuccarini è pronta per iniziare il serale di Amici di Maria De Filippi, che comincerà sabato. Condivide su instagram una foto di se stessa in studio e scrive:”Noi siamo pronti per il serale: voi?”. Riceve tantissimi commenti la Cuccarini sotto al post, ci sono tante critiche per le scelte prese riguardo ai ballerini. In molti lamentano che Rosa e Martina non erano meritevoli di andare al serale perché sono ballerine mediocri. Addirittura un’utente scrive:“Mi spiace no..dopo la tua scelta su Martina…una grande delusione…non ti seguo più“. Qualcuno poi risponde:”Non solo Martina anche Rosa, Lorella sei incommentabile“. Ma ovviamente i commenti negativi non finiscono qua, continuano. “Sarebbe stato più bello vedere al serale delle brave danzatrici, non Martina e Rosa, il serale non lo meritavano..secondo me non c’è starà meritocrazia in questa scelta, ma solo bontà“.

Effettivamente Lorella i suoi dubbi su queste due ballerine li ha avuti fino alla fine. Sopratutto riguardo a Martina con la quale ha avuto anche un momento di rabbia perché quest’ultima non si è impegnata e anzi si è lamentata. Ha avuto diversi momenti in cui ha preso ed è andata via lasciando la sala prove per rabbia o delusione. La Cuccarini era apparsa molto arrabbiata di questo comportamento, tanto da sospenderla. Alla fine però dopo aver visto un impegno finale ha deciso di tenerla insieme a Rosa. Effettivamente le due non sono ballerine di alto livello anzi sono abbastanza mediocri, nulla a che vedere con Serena, l’ultima arrivata.

Ha dimostrato un talento e una bravura che loro purtroppo non possiedono. Nonostante questo alle due è stata data questa possibilità, vedremo come se la caveranno al serale. In ogni caso ci sono anche molti messaggi positivi per la Cuccarini, di cui è stato apprezzato non solo il lato competente ma anche la protezione e dolcezza quasi da mamma che ha avuto nei confronti dei suoi allievi.