Vaccino Astrazeneca: ieri sera da Giletti la moglie del militare morto in seguito alla somministrazione ha raccontato come sono andati i fatti

Il vaccino Astrazeneca fa sempre più paura tra i cittadini ed alcuni governi corrono ai ripari. Dopo le morti sospette avvenute in seguito alla somministrazione del vaccino di matrice inglese, il lotto incriminato è stato sospeso anche se dagli organi di competenza arriva nuovamente il parere favorevole all’uso. Le indagini poi ci vanno caute e prima di parlare di correlazione tra la morte e il vaccino gli inquirenti vogliono avere il quadro chiaro.

Ieri però a Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti su La7, ha parlato Caterina Arena, la moglie di Stefano Paternò, il militare 43enne che purtroppo è morto proprio dove essersi sottoposto al vaccino. Il militare si è spento solo dopo 13 ore dalla somministrazione e sua moglie ha raccontato i tragici momenti prima del decesso.

La febbre era alta e la donna sperava che la tachipirina avesse fatto effetto risolvendo il problema e invece non è sato così.

Vaccino Astrazenca, Caterina racconta gli ultimi momenti di suo marito

Verso la mezzanotte la situazione del militare è precipitata. La moglie, Caterina Arena, ha raccontato in collegamento con Massimo Giletti che lei e il marito sono andati a letto insieme, aveva la febbre il militare ma stava bene, si era messo anche vicino al figlio che stava disegnando. Intorno alle due di notte però la situazione è precipitata. Lei si è svegliata per via del russare del marito, un “rumore strano, non al solito” ha precisato, poi il peggio.

Il marito ha iniziato ad agitarsi e “si è irrigidito tutto”. E così la moglie è andata da lui, lo ha chiamato ma senza risposta. Aveva gli occhi aperti Stefano Paternò che “guardavano nel vuoto” spiega la moglie sottolineando che in quel momento ha capito che la situazione del marito era grave. Ha chiamato suo fratello che abita al piano di sopra e il 118. Ha ascoltato le istruzioni che le hanno dato, ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dei sanitari che hanno fatto il possibile per salvarlo. Ma “dopo 45 minuti dicono che non ce l’ha fatta e che era deceduto”.

Il viso della donna parla chiaro. Affranta dal dolore per aver perso suo marito in meno di un’ora. Il militare, come lei stessa ha spiegato, stava benissimo ed era contento di vaccinarsi. Non aveva patologie il militare 43enne.