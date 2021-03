Charlie Hebdo, copertina sulla Regina Elisabetta scatena la polemica

Il noto settimanale satirico Charlie Hebdo ha indignato il popolo inglese: Regina Elisabetta e Megan Markle ritratte in una vignetta che ricorda la morte di George Floyd.

Le copertine del periodico satirico Charlie Hebdo non incontrano (quasi) mai il favore della critica. Ma forse questo è anche il suo scopo. Illustrazioni crude e dirette, politicamente scorrette, pregne di messaggi scomodi, sono il suo punto di forza.

L’Italia lo sa bene, il giornale francese in più occasioni ha rielaborato a suo modo tragedie avvenute nel Bel Paese azzerando ogni sensibilità. Si pensi al crollo del Ponte Morandi a Genova, al terremoto di Amatrice o alla valanga che travolse l’Hotel Rigopiano. In quelle occasioni l’indignazione è stata massima.

Oggi è il turno degli inglesi che hanno visto pubblicata una vignetta che il sentire comune non è riuscito proprio a condividere.

#CharlieHebdo, this is wrong on every level. The Queen as #GeorgeFloyd's murderer crushing Meghan's neck? #Meghan saying she's unable to breathe? This doesnt push boundaries, make anyone laugh or challenge #racism. It demeans the issues & causes offence, across the board. pic.twitter.com/ptNXs8RtuS

— Dr Halima Begum (@Halima_Begum) March 13, 2021