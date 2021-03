Chiara Ferragni: l’ultimo post su Instagram prima dell’arrivo di baby girl

Chiara Ferragni non vede l’ora di abbracciare per la prima volta la sua baby girl, quanto manca al suo arrivo? Instagram è in fervore

Chiara Ferragni è entrata nella trentottesima settimana di gravidanza ma a quanto pare la piccola principessa tarda ad arrivare e non ne vuole sapere di uscire. L’influencer e il cantante Fedez non stanno più nella pelle e così anche milioni di follower che li seguono sui social, curiosi sia di sapere il nome sia di vedere per la prima volta baby girl. Nell’attesa, l’imprenditrice cremonese non perde occasione di pubblicare foto su Instagram dei suoi ultimi momenti con il pancione, la nascita potrebbe avvenire da un momento all’altro.

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni in intimo, pancione enorme: “Baby V” sta arrivando? – FOTO

Chiara Ferragni: ultimo post su Instagram, che cos’è?

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni, vicina al parto: rivelazioni sulla data

Chiara Ferragni ha un seguito molto importante su Instagram, quasi ventitré milioni di follower la supportano, specialmente in questo momento. L’imprenditrice quindi non rinuncia a condividere foto e video da mostrare alla sua community virtuale, dall’ecografia alla cena, dal lavoro al tempo libero. Insomma il cellulare è sempre a portata di mano. Così anche oggi ha lusingato i suoi fan con una serie di foto in ufficio, l’ultimo Lunedì con il pancione, o almeno così dovrebbe essere. Il rosa è da sempre il suo colore preferito, soprattutto da quando ha scoperto che diventerà mamma di una femminuccia. Leggings neri e giacca sopra, Chiara Ferragni lancia la nuova moda primaverile. Il trucco anche se sobrio non deve mai mancare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Fino alla fine, nonostante il pancione, la Ferragni non rinuncia ad andare a lavoro. L’ufficio è il suo mondo dove potersi rifugiare, tra una borsa e un occhiale. Le sue creazioni vanno a ruba, starle dietro per i fan è ormai un gioco da ragazzi.