Samantha De Grenet contro Stefania Orlando: le accuse pesanti. Le due sono state concorrenti del Grande Fratello Vip e, all’inizio della loro permanenza insieme nella casa, si sono scontrate più volte

Stefania Orlando è stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip, ma anche Samantha De Grenet che è entrata in seguito è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico. Alla fine è stata molto rivalutata nonostante l’inizio che ha fatto molto discutere: appena entrata nella casa ha avuto delle brutte discussioni con Stefania Orlando che l’hanno portata a sfogarsi con alcuni nella casa e ad utilizzare termini come “io la uccido“. Queste cose pensavano di averle chiarite, ma quando ieri sera è stata ospite a Live Non è la D’Urso, ha negato di aver detto determinate cose. Stefania è intervenuta sui social dicendo: “non è vero, ci sono i video”. E Samantha ha risposto sui social.

Samantha De Grenet contro Stefania Orlando: “Alimenti odio, hai recitato al GF Vip”

Samantha de Grenet che non ce la fa proprio a farcela#tzvip pic.twitter.com/tuPWAEa1go — ¿Qué pasa? (@domenicaa00) March 15, 2021

“Mettere un video nelle tue storie che non corrisponde alla realtà dei fatti, per alimentare l’odio da parte di alcuni nei miei confronti, non ti fa onore! Cosa devo pensare? Che hai recitato? Io non sono certamente perfetta ma non lo sei nemmeno tu“. I fans di Stefania le hanno però fatto notare che molte cose che sono successe nella casa non sono state trasmesse nelle clip che hanno mostrato a Stefania quando ci fu la loro lite.

Probabilmente, una volta uscita dalla casa, Stefania ha visto qualcosa che proprio non l’è andato giù e ora deve fare i conti con le accuse di Samantha. Le dimostrerà le sue ragioni o lascerà cadere la discussione?