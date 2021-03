Cosa sta combinando Federica Pellegrini? L’atleta è pronta a stupire il pubblico con la sua nuova avventura, di cosa si tratta

Federica Pellegrini non si ferma un attimo e regala al pubblico italiano sempre grandi emozioni. Sia per chi la segue nel nuoto, sia per chi la segue in televisione o sui social dove condivide alcuni dei momenti della sua giornata lavorativa e non solo. Oggi ha pubblicato una foto su Instagram dietro le quinte di un programma, ma non ha svelato nei dettagli di cosa si tratta. Voi avete già indovinato? Scopriamo insieme cosa sta combinando.

Federica Pellegrini: qual è la sua nuova avventura?

Una nuova avventura per Federica Pellegrini, l’atleta più sexy del mondo. La giovane donna è un concentrato di energia e solarità che trasmette a chi la segue e ai suoi fan che si appassionano alla sua vita piena di sorprese. La campionessa è di nuovo uno dei giudici di Italia’s got talent e si sta preparando alla prossima puntata. Insieme ai suoi colleghi regala al pubblico a casa una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria. Ogni volta cambia look, una sorpresa dietro l’altra, come nell’ultima foto pubblicata sui social dove si mostra con una tuta di jeans scuro, un rossetto sobrio, capelli semi raccolti e quel tocco di classe.

I guanti rosa fanno la differenza, ma cosa starà preparando la Pellegrini? “Vediamo chi indovina il mood of the day” scrive sotto al post. Sembra proprio che nella prossima puntata non mancheranno sorprese da parte dell’atleta, voi siete pronti a scoprire cosa ha in serbo per noi? Nell’attesa i fan non perdono occasione di lasciare commenti: “Stupenda”, e poi ancora “Bellissima”.