Bimba muore impiccata in bagno, spunta nuova ipotesi agghiacciante

Tragedia nel Torinese dove una bimba di 12 anni si è tolta la vita con la cintura dell’accappatoio stretta al collo. I carabinieri indagano sull’accaduto

Ennesima tragedia in Italia. A perdere la vita ancora una volta un’adolescente. A Borgofranco di Ivrea in provincia di Torino, una ragazzina di 12 anni si è tolta la vita impiccandosi con la cintura dell’accappatoio al collo e legata a una mensola. A trovare la giovane è stato il padre, ma all’arrivo dei soccorsi per lei non c’era nulla da fare. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Ivrea, che hanno sequestrato il cellulare e il computer della ragazza. E’ proprio da lì che potrebbero arrivare le risposte che gli inquirenti e i genitori cercano.

Gioco su Tik Tok finito in tragedia: questa l’ipotesi degli inquirenti.

Potrebbe essere l’ennesimo gioco finito in tragedia è questa al momento l’unica ipotesi seguita dagli inquirenti. Il timore è che non si sia trattato di un suicidio, ma di una delle sfide mortali su Tik Tok. Proprio a gennaio era successa un’altra tragedia a Palermo dove a perdere la vita era stata la piccola Antonella Sicomero di 10 anni, trovata chiusa nel bagno di casa impiccata alla cintura di un accappatoio. Tik tok risulta essere uno dei social più utilizzato dagli adolescenti ma dove in tanti proprio nell’ultimo periodo stanno trovando la morte.

Nulla faceva presagire a una simile tragedia, nessun campanello d’allarme, nessun bigliettino che potesse spiegare il gesto o un malessere della piccola. I genitori al momento stanno aiutando gli investigatori a far luce sulla vicenda, cercando di capire se la ragazzina possa essere stata influenzata dai social.

Lo zio della bambina Domenico non ha dubbi e sostiene che la nipote sia stata influenzata da Tik Tok come successo negli ultimi mesi a diversi ragazzi. Inoltre esclude categoricamente che si possa trattare di un suicidio, in quanto era una bambina molto allegra e guardava al futuro parlava dei suoi studi e non manifestando nessun senso di malessere.