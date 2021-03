Giovane donna precipita in un burrone: il dramma sotto gli occhi del fidanzato

Una giovane donna è morta precipitando in un burrone durante un’escursione sul monte Zatta a Mezzanego, in provincia di Genova.

Ha perso l’equilibrio mentre faceva una passeggiata ed è precipitata in un burrone. Questo il tragico destino di una giovane donna, deceduta nel pomeriggio di ieri mentre si trovava sul monte Zatta nel territorio di Mezzanego, in provincia di Genova. Il fidanzato che ha assistito alla tragedia, senza esitare ha cercato di salvarla, ma è rimasto ferito. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorritori che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Trasportato in ospedale il fidanzato che avrebbe riportato ferite non gravi.

Leggi anche —> Tragedia su un sentiero di montagna: uomo precipita in un dirupo

Genova, cade in un burrone durante un’escursione: muore donna di 31 anni

Leggi anche —> Drammatico schianto tra bici ed auto: un morto

Nel pomeriggio di ieri, domenica 14 marzo, una donna ha perso la vita precipitando in un burrone durante un’escursione sul monte Zatta a Mezzanego, comune in provincia di Genova. A perdere la vita Elisa Enrile, 31enne specializzanda anestesista all’ospedale San Martino del capoluogo ligure. Stando a quanto riporta la redazione di Genova Today, la vittima si trovava insieme al compagno 44enne, quando avrebbe inciampato e sarebbe caduta nel burrone. L’uomo ha provato a salvarla, ma il suo tentativo è risultato vano ed ha contattato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e lo staff sanitario del 118, ma per Elisa non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo aver sbattuto il capo contro un albero. Soccorso e trasportato in ospedale, il 44enne rimasto ferito non gravemente nel tentativo di salvare la fidanzata e sotto choc per quanto accaduto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Oltre ai soccorsi sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le dinamiche della tragedia. La salma della vittima, riferisce Genova Today, è stato trasferito in elicottero presso l’obitorio del San Martino.