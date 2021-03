Laura Pausini candidata all’Oscar: la reazione della cantante – FOTO

Laura Pausini candidata all’Oscar: la notizia ha fatto il giro del mondo. Ecco la reazione della cantante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Laura Pausini con orgoglio posta su Instagram la locandina che riporta la prestigiosa dicitura candidata all’Oscar per il brano Io Sì (Seen) nella categoria Miglior canzone originale per il film “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti. Ancora non ci credo. Poter far parte di un progetto così speciale è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare. Parole di forti emozioni quelle pronunciate dalla cantante la quale, reduce del Golden Globe, si prepara per il prossimo traguardo. La cerimonia è prevista per il 25 aprile e sarà quest’anno – causa pandemia da Covid-19 – in streaming. Tantissimi i commenti degli artisti del mondo del cinema, della musica e non solo che si complimentano con la Pausini per questo riconoscimento.

LEGGI ANCHE -> Laura Cremaschi con le altre bonas, il trio delle bellezza di nuovo insieme-FOTO

Oscar 2021, Laura Pausini e non solo: l’impronta italiana

LEGGI ANCHE -> Laura Cremaschi: FOTO in bianco e nero, la scollatura è esagerata

Tra le nomination l’Italia quest’anno è molto presente. Oltre la prestigiosa candidatura per Laura Pausini infatti sono degne di nota le due nomination per il film Pinocchio di Matteo Garrone, rispettivamente categorie Make up e Costumi. Malcontento per Notturno di Rosi che non è riuscito – contro ogni aspettativa – a rientrare nella categoria documentari. Come per i Golden Globe, anche gli Oscar saranno in streaming…sicuramente un’atmosfera diversa man che si preannuncia non priva di glamour.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roma Tre Orchestra (@romatreorchestra)

In occasione dei precedenti Golden Globe, tantissimi infatti hanno reso le rispettive abitazioni red carpet con tanto di abiti e mise super eleganti per l’occasione. Ne vedremo delle belle.