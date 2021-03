Famiglia di un noto calciatore sequestrata: sostituito durante la gara di campionato

L’esterno offensivo del Psg, Angel Di Maria è stato sostituito durante la gara contro il Nantes per via di una rapina avvenuta nella sua abitazione.

Ha dell’incredibile quanto accaduto ieri sera al centravanti del Paris Saint-Germain Angel Di Maria. Il giocatore in campo per la sfida contro il Nantes è stato sostituito nella seconda frazione per ragioni “extra-calcistiche“. Nello specifico, l’argentino è stato richiamato dal mister Pochettino, dopo che il direttore sportivo Leonardo aveva comunicato a quest’ultimo di una rapina in casa di Di Maria. I malviventi avevano anche sequestrato la famiglia del giocatore. Furto anche per un altro giocatore del club francese: Marquinhos. Dei ladri avrebbero svaligiato il suo appartamento picchiando il padre che si trovava al suo interno.

Il giocatore del Paris Saint-Germain Angel Di Maria è stato vittima di un furto all’interno della sua abitazione. Stando a quanto riportano i media francesi e la redazione de La Gazzetta dello Sport, alcuni ladri si sarebbero introdotti nel suo appartamento portando via una refurtiva da mezzo milione di euro. Non è chiaro, invece, se la sua famiglia che si trovava in casa sia stata sequestrata dai malviventi o se non si sia accorta di nulla. La notizia è giunta rapidamente al direttore sportivo Leonardo durante la sfida contro il Nantes, poi persa 2-1 dal Psg.

Il dirigente è sceso dalla tribuna alla panchina riferendo quanto accaduto al tecnico Pochettino che subito ha richiamato Di Maria sostituendolo con Paredes. Il mister ha poi accompagnato, raccontandogli la vicenda, il giocatore negli spogliatoi che è corso a casa.

Un episodio molto simile è accaduto, sempre durante la sfida di ieri, alla famiglia di un altro giocatore della squadra transalpina. Dei malviventi, scrivono i media francesi come riferito dalla Gazzetta dello Sport, si sarebbero introdotti nell’abitazione di Marquinhos, dove hanno aggredito il padre del difensore brasiliano rinchiudendolo poi in una stanza. I ladri avrebbero poi portato via gioielli, oggetti di valore e circa 2mila euro in contanti.

Diversamente da quanto accaduto per Di Maria, i dirigenti del Psg non erano al corrente della rapina in casa dell’ex giocatore della Roma che è rimasto in campo sino al triplice fischio.