Regina Elisabetta, torna il sereno a Buckingham Palace: il gesto sorprendente. Non è stato un periodo facile con quanto accaduto con Harry e Meghan, ma finalmente una bella notizia

Non è stato un periodo facile per la Regina Elisabetta. Prima il Principe Filippo ricoverato per un malore e poi l’intervista di Meghan Markle, che ha gettato delle ombre sulla royal family riguardo tematiche gravi come il razzismo e la discriminazione. Hanno risposto a quanto accaduto con un comunicato ufficiale, dove si sono mostrati disposti ad un chiarimento con i due, ma finalmente una buona notizia: è arrivata una cicogna a Buckingham Palace.

Finalmente una bella notizia per la Regina Elisabetta: arriva la cicogna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pippa Middleton Matthews (@pippa.middleton.matthews)

Pippa Middleton, che è stata protagonista di numerosi rumors durante il matrimonio di sua sorella con il Principe William, ha dato alla luce la sua secondogenita e ha deciso di omaggiare la Regina dandole il suo nome. Si chiama Grace Elizabeth Jane, pesa circa tre chili ed è già la gioia di mamma e di papà. Un bel regalo per la Regina che non sta vivendo un periodo molto facile: Filippo di recente è stato molto male e a palazzo hanno temuto veramente il peggio. Pare che le cose stiano andando meglio, ma purtroppo l’età non gioca a suo favore.

Kate sarà certamente contenta di essere diventata nuovamente zia, e sarà fiera di sua sorella per aver omaggiato la nonna di suo marito dando il suo nome alla seconda figlia. Un bellissimo gesto che è stato certamente apprezzato dalla sovrana, che augura il meglio alla nuova arrivata in famiglia.