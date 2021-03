Rosa Perrotta un primo piano di bellezza e sensualità, magnifica-FOTO

La bella influencer Rosa Perrotta condivide una foto in primo piano su instagram, appare ad occhi chiusi e sensuale

Rosa Perrotta condivide su instagram una foto in cui appare in primo piano di profilo, con gli occhi chiuse e un make-up impeccabile. Bellissima come sempre scrive però una frase forte nella didascalia. “Ricordate a chi cerca di farvi sentire un pò meno, o un pò troppo… che alla fine della partita il re e il pedone vanno nella stessa scatola“. A chi si riferirà? qualcuno forse ha provato a sminuirla e l’influencer non ha perdonato.

Rosa Perrotta, personaggio pubblico amato e anche molto criticato

L’influencer da sempre va incontro a complimenti sulla sua bellezza, profondità e sul suo essere donna. Tuttavia non sono mai mancate le critiche e anche pesanti nei suoi confronti. Recentemente la bella Perrotta ha condiviso una foto in cui appare in vasca da bagno nuda nell’acqua coperta da un mazzo di rose bianche. Indossa diverse collane e un make-up molto rimarcato. Non ci vuole un esperto di moda o fotografia per capire che l’influencer ha tentato di creare un contenuto originale e simbolico come si fa con la moda, negli shooting. Quanti ne abbiamo visti di scatti che potrebbero apparire anche “inquietanti” o “terrificanti” nella moda, come lo hanno definito alcuni utenti?

Ma lo scopo è quello, colpire con contenuti originali che lasciano sbigottiti. Questa si chiama arte, una foto particolare e originale. Ma chiaramente non tutti possono comprendere la profondità e il senso dietro a questi scatti, sarebbe anche troppo pretenderlo. Partono così una marea di critiche infinite da parte di utenti su instagram. Alcuni messaggi dicono:”Cosa rappresentano queste foto? Sai non c’è una didascalia che può far capire….non vedo la bellezza ma macabre…(emuli chi si lascia andare alla disperazione)?“, “Foto orribili tristissime“, “Cattivo gusto“, “Hai il cervello fuso“, “Sembra morta” e ancora “Ma che guai hai passato? Fattela na risata ogni tanto“.

Commenti orribili e assolutamente fuoriluogo ma d’altronde ognuno sui social ha diritto di dire la sua, e figuriamoci se si lasciano scappare l’occasione. Tuttavia ci sono molte donne che difendono Rosa, sostenendo che è bellissima e la foto è artistica e si sorprendono di quanta cattiveria e invidia ci sia.