Eleonora Daniele omaggia Roul Casadei a Storie italiane, il musicista morto dopo aver contratto il Covid, la testimonianza in studio

Oggi 15 marzo, è per la trasmissione Storie Italiane un’occasione per omaggiare uno dei personaggi che hanno fatto la storia della musica, Roul Casadei, che a quasi ottantaquattro anni è morto per Covid, lasciando un grande dolore. Eleonora Daniele, la conduttrice del programma in onda ogni mattina su Rai 1, ha voluto invitare tra i suoi ospiti il figlio Mirko Casadei, che ha lasciato un messaggio al pubblico riguardo al dolore che sta vivendo in questo momento. “Non ha mai avuto invidia per nessuno, cattiveria per nessun musicista”.