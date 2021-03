Sonia Lorenzini a cuore aperto: “Ho voglia di farlo con voi” – FOTO

Sonia Lorenzini riesce a far sobbalzare il cuore dei suoi fan confessando sui social di avere un dolce desiderio da realizzare

Il primo giorno in zona rossa in Lombardia ha creato ovviamente un certo sconforto nella mente di tanti e i personaggi noti del mondo dello spettacolo non fanno certamente eccezione. Fra questi Sonia Lorenzini che ha approfittato del suo profilo Instagram per esprimere i suoi sentimenti e confrontarsi con i suoi tanti follower. La bella influencer ha affidato le sue riflessioni alla didascalia di una foto in cui si è lasciata ritrarre in tutto il suo fascino. Con addosso un maglioncino bianco e circondata da stupendi fiori Sonia offre dritto verso l’obiettivo i suoi incantevoli occhi chiari. Il sorriso appena abbozzato non riesce a nascondere il disagio che queste ennesime imposizioni le hanno creato. Accanto alla foto infatti ha scritto che la consapevolezza di essere in zona rossa e non poterne uscire prima di qualche settimana sono la ricetta perfetta per una giornata “pessima”. L’unico modo per sollevarsi è assecondare la sua voglia di parlare con i tanti fan che la amano.

Sonia Lorenzini dopo il Grande Fratello Vip

Restare reclusa in casa non è certamente una novità per la bella Sonia Lorenzini che ha da poco concluso la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip. Da quando ha chiuso alle sue spalle la porta della casa più spiata d’Italia Sonia si è buttata anima e corpo nella sua attività di influencer sui social. Purtroppo però qualche giorno fa si è trovata a vivere, proprio a causa di alcuni follower di Instagram, un’esperienza a dir poco spiacevole. La Lorenzini infatti aveva deciso di fare una diretta sul famoso social network con Dayane Mello, anche lei ex reclusa del Grande Fratello.

Purtroppo sul suo profilo sono arrivati una serie di commenti in cui alcune persone non hanno avuto meglio da fare che criticare la sua scelta di condividere quel momento con Dayane. Oltre alle critiche sono apparsi anche ingiurie e addirittura delle minacce a cui Sonia ha prontamente risposto continuando con i suoi progetti disattivando però i commenti alla diretta.