Tommaso Zorzi e Francesco Oppini più uniti che mai: “Sono fiero di te”. Questa sera debutteranno entrambi sulle reti Mediaset e si sono congratulati a vicenda pubblicamente

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip sei mesi fa e da allora sono diventati inseparabili. Proprio come ha detto Tommaso, è stato amore a prima vista, si sono scelti e hanno deciso di intraprendere un percorso che per loro è stato inevitabile non fare insieme. Nonostante i tanti tentativi, non sono riusciti a stare lontani l’uno dall’altro quando erano nella casa, e anche quando Oppini ha deciso di abbandonare sono rimasti connessi l’uno all’altro tutto il tempo. Ad oggi sono entrambi fuori dalla casa, entrambi felici e più complici che mai, e questa sera il caso ha voluto che entrambi debuttassero sulle reti Mediaset: Tommaso sarà opinionista de l’Isola dei Famosi e Francesco commentatore sportivo di Tiki Taka.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, l’affetto dopo il Grande Fratello Vip: “Spacca tutto”

“Ti meriti tutto il successo che stai avendo e sono fiero di te.” Fiera di loro due , in bocca al lupo ad entrambi 🍀#tzvip pic.twitter.com/v1TFvYz27r — TSO (@Franci9813) March 15, 2021

Hanno deciso di complimentarsi l’uno con l’altro anche pubblicamente, per esprimere tutto l’orgoglio reciproco che provano. “In bocca al lupo al mio Franci, ti meriti tutti i successi che stai avendo e sono fiero di te” gli ha detto dolcemente Tommaso nelle sue storie di Instagram. Francesco si è accodato, ricambiando l’in bocca al lupo: “Il caso ha voluto che io e Tommy, assieme, andassimo in diretta nella stessa sera. Un grandissimo in bocca al lupo a te, Tommy, perché ti meriti questo ed altro, te l’ho sempre detto. Ti guarderò fino alle 23:30, poi andrò di là“.

Anche Alba Parietti, mamma di Francesco, si è unita alle congratulazioni per Tommaso. “Ti voglio bene e ricorda che dobbiamo fare una cosa insieme, ma questo è un segreto!”.