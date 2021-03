La favolosa conduttrice televisiva, attrice ed ex modella posta un video in cui posa davanti ad un fotografo, con un look da urlo!

Fa da sottofondo al video il brano ‘Lose Yourself to Dance‘ di Daft Punk, cantato insieme a Pharrel Williams.

La Marcuzzi si presenta nello studio televisivo di Le Iene con una camicetta lilla, una minigonna viola ed un paio di sandali abbinati alla maglietta.

Nel video, in cui si riprende mentre posa davanti ad un fotografo, la Marcuzzi porta i capelli sciolti e mossi ed un make-up molto primaverile.

Il post ha ottenuto più di 15.000 mi piace e 200 commenti, in meno di un’ora: il video è già virale!

Alessia Marcuzzi in total jeans: la tutina le sta una favola! – FOTO

Circa 12 ore fa, Alessia Marcuzzi ha pubblicato un post composto da quattro scatti.

Nelle foto, indossa una tutina intera di jeans ed un paio di tacchi rossi a punta: il look è superlativo!

Nella didascalia, Alessia ha scritto: “Metti un po’ di musica leggera, perché ho voglia di niente…“.

La Marcuzzi sfoggia un rossetto rosso molto eccentrico, che si abbina ai tacchi: i followers sono rimasti incantati, tanto da lasciarle più di 51.000 mi piace e 280 commenti.

Tra i vari messaggi degli utenti, si legge: “Bella questa tuta!“, “Stupenda“, “La classe sempre, very very chic“, oppure “Eleganza e stile innato qualsiasi cosa indossi“.

In un paio di foto, tra gli scatti che compongono il post, compare anche il suo adorabile cagnolino: l’amico a quattro zampe di Alessia è dolcezza pura!