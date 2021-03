Arisa mollata dal fidanzato, lei rivela i motivi: “Ora parlo io”

Arisa è un fiume in piena e non riesce a trattenere il risentimento nei confronti dell’ex fidanzato Andrea Di Carlo: cosa è davvero accaduto

Si sarebbero dovuti sposare il prossimo 2 settembre, ma la loro relazione è terminata in maniera definitiva. La cantante Arisa, che ha detto addio al compagno e futuro marito Andrea Di Carlo, ha svelato al Corriere della Sera i motivi che si celano dietro la loro separazione. La cantante, ospite della scorsa puntata di “Domenica In”, non aveva saputo trattenere le lacrime: affranta per via della propria situazione sentimentale, era stata consolata da Mara Venier. A detta dell’artista, il compagno le avrebbe imposto una scelta struggente: o lui, o tutto il resto.

Arisa, le parole sull’ex fidanzato che sconvolgono: “Non può impormi di scegliere”

“Io penso che in amore occorra saper aspettare. Dopo sei mesi, è presto decidere di convolare a nozze“: con queste parole, Arisa ha raccontato la separazione dal compagno Andrea Di Carlo. La cantante si sarebbe sentita oppressa dalle richieste di lui, che dopo pochi mesi di fidanzamento le aveva proposto di diventare sua moglie.

L’uomo, stando al resoconto della cantante, non rispettava i suoi impegni lavorativi, pretendendo che lei si dedicasse totalmente a lui. “Non sono nata per fare quello che voleva lui“, ha detto l’artista, lasciando intendere che le continue intromissioni dell’ex fidanzato nella sua vita lavorativa l’avrebbero spinta a troncare il rapporto. Attraverso una metafora, Arisa ha chiarito ulteriormente il proprio pensiero: “Lui non può essere antipasto, primo e secondo, non può essere tutta la cena. Ma il dessert“.

Nonostante le evidenti problematiche della coppia, la cantante non sembra aver chiuso definitivamente questo capitolo della propria vita. L’artista ha infatti spiegato che, qualora Di Carlo tornasse indietro e capisse i suoi errori, potrebbe trovarla ad aspettarlo.