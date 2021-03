Ascolti tv lunedì 15 marzo: è boom di telespettatori

Rai1 e Canale 5: è stata una serata speciale quella del 15 marzo, Makari e L’isola dei famosi è ballottaggio, chi ha vinto gli ascolti tv?

E’ stata una serata pazzesca sia per Rai 1 con l’esordio di Màkari e sia per Canale 5 con l’inizio del nuovo reality L’Isola dei famosi, capitanata da Ilary Blasi, assente dalla televisione da due anni. Insieme a Tommaso Zorzi ha regalato ai telespettatori una puntata straordinaria, ma qual è stata la scelta del pubblico italiano? Ecco i dati riguardanti gli ascolti tv di lunedì 15 marzo.

Ascolti tv 15 marzo: quali sono i dati?

Tra l’Isola dei famosi e Màkari è stata una vera lotta per quanto riguarda i dati di ascolti tv, visto che entrambi hanno viaggiato sulla stessa linea d’onda. Ha vinto però la fiction su Rai1 aggiudicandosi così il 28,08% di share e conquistando 6.744.000 telespettatori, subito dopo il reality su canale 5 con 3.602.000 spettatori pari al 21.68% di share. Si aggiudica poi la terza posizione Italia1 che con Red ha intrattenuto 1.405.000 spettatori, pari ad uno share del 5.82%. A seguire Rai2, con Left Behind ha conquistato 952.000 spettatori, 3.85% di share. Il dato Auditel per Rai3 con Presadiretta è di 1.416.000 spettatori pari ad uno share del 5.62%. Quarta Repubblica su Rete4 ha raccolto davanti al video 940.000 spettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 4.91%. Poi ancora La7 con Speciale Bersaglio Mobile ha conquistato 896.000 spettatori con uno share del 3.24% e il giorno che scoprimmo la P2, 571.000 spettatori, share 2.29%, TV8 con Alessandro Borghese-4 Ristoranti, 464.000 spettatori, share 1.77%ed infin Nove con Nemico pubblico, 450.000 spettatori, share 2.02%.

Questa sera andrà in onda la seconda puntata della fiction Màkari su Rai1, Stasera tutto è possibile su Rai2, Champions League su canale 5 e Le Iene su Italia 1. Cosa guarderete, avete già scelto il programma che fa per voi?