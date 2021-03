Nella notte tra venerdì e sabato a Merano (Bolzano), una giovane madre incinta del quarto figlio è morta dopo essere stata colpita da un malore.

Una giovane madre di 28 anni è morta dopo essere stata colpita da un malore mentre era all’interno della sua abitazione a Merano, in provincia di Bolzano. La ragazza, al settimo mese di gravidanza, si sarebbe sentita male riuscendo a contattare i soccorsi che si sono precipitati presso l’abitazione. Soccorsa immediatamente, la 28enne è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma purtroppo è deceduta durante il trasporto. Lo stesso tragico destino è toccato anche alla bimba che portava in grembo, per cui i medici non hanno potuto far nulla.

Bolzano, colpita da un malore in casa: muore giovane madre incinta del quarto figlio

Aveva solo 28 anni, la giovane madre al settimo mese di gravidanza deceduta nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 marzo a Merano, comune in provincia di Bolzano. A perdere la vita, Martina Barricelli, insegnante di pattinaggio e madre di tre figli. La donna, secondo quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, aveva lasciato i figli dai genitori e si trovava da sola nella sua abitazione, quando sarebbe stata colta da un malore. Martina, nonostante ciò, è riuscita a lanciare l’allarme chiamando i soccorsi.

Presso l’abitazione è arrivata, in pochi minuti, l’equipe medica che ha ritrovato la donna sull’uscio. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi del personale sanitario: la 28enne è deceduta durante il trasporto presso l’ospedale Tappeiner di Merano. Qui i medici, riporta Il Corriere della Sera, hanno provato a salvare la vita della bimba che la donna portava in grembo, ma gli sforzi sono risultati inutili.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso per chiarire le dinamiche dell’accaduto e risalire alle cause del decesso che, sembra, riferisce Il Corriere, essere sopraggiunto in seguito ad un arresto cardiaco. A confermarlo potrebbe essere l’esame autoptico non ancora disposto dall’autorità giudiziaria.

La drammatica notizia ha sconvolto la comunità del comune in provincia di Bolzano, dove Martina, che lascia i tre figli, i genitori ed il fratello, era molto conosciuta. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social, tra cui quello della ASM Sezione Pattinaggio di Merano che su Facebook ha scritto: “Ci sono momenti nei quali è difficile trovare le parole. Resterai per sempre nei nostri cuori. Buon viaggio Martina”