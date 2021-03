Grave incidente in mattinata, auto si schianta contro un camion: morto un uomo

Un pensionato di 80 anni è deceduto in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada tra Pinerolo a San Pietro Val Lemina (Torino).

Grave incidente nella mattinata di oggi lungo la strada che collega Pinerolo a San Pietro Val Lemina, in provincia di Torino. Stando alle prime informazioni, un’auto condotta da un uomo di 80 anni si sarebbe schiantata contro un camion che si era fermata al bordo della carreggiata.

Un impatto fatale per il pensionato, per cui ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118 è risultato vano. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi di legge.

Leggi anche —> Terribile incidente in autostrada: uomo muore travolto dalla motrice di un camion

Torino, auto contro un camion fermo a bordo strada: morto un pensionato di 80 anni

Leggi anche —> Terribile incidente stradale ad un incrocio: dramma in mattinata

Un pensionato di 80 anni, di cui ancora non si conosce l’identità, è deceduto nella mattinata di oggi, martedì 16 marzo, in un terribile incidente avvenuto che collega Pinerolo a San Pietro Val Lemina, in provincia di Torino. Stando alle prime informazioni, riportate dalla redazione del quotidiano La Stampa, la vittima si trovava alla guida della sua auto, una Fiat Punto, che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un camion. Il mezzo si era fermato a bordo strada per entrare in un’officina di un fabbro. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al pensionato.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per l’80enne non c’è stato nulla da fare. Lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente, ancora da chiarire.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, riferisce La Stampa, il traffico è stato deviato sulle vie secondarie.