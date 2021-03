Karolina Surpi, scollatura estrema per l’influencer: seduzione pura – FOTO

L’influencer Karolina Surpi sempre più seducente su Instagram, l’ultima foto lascia di stucco i fan in aumento

Esplosione di estremo fascino mediterraneo, sensualità imponente in ogni scatto. Per chi ancora non avesse sperimentato il piacere di incontrarla per i meandri di Instagram, stiamo parlando di Karolina Surpi, un’influencer in costante crescita sul social. Ormai nota, vanta l’importante cifra da 379 mila followers.

Lunghi capelli corvini, occhi neri profondi, forme da capogiro e sex appeal allo stato puro, sono le caratteristiche che la contraddistinguono. Frutto delle origini tra Italia e Brasile, visibilissime nei suoi ammalianti tratti, nonché nella splendida fisicità.

Karolina Surpi, un sogno ad occhi aperti

L’ultima foto postata dalla bellissima Karolina ne celebra la bellezza dei suoi colori scuri. L’ampia scollatura della canotta esibisce il décolleté generoso dell’influencer, e non si distingue quasi il colore dell’indumento da quello della lunga chioma e dei magnifici occhi intensi.

Uno sguardo ipnotizzante che regna protagonista sui perfetti lineamenti, che comprendono le labbra disegnate, il naso perfetto e l’ovale armonioso del quale è dotata. I capelli corvini incorniciano il quadro, caratterizzato dalla carnagione calda e abbronzata, illuminata dalla catenina argentata che ricade proprio sul seducente lato A. Conquistati 8 mila like in appena un’ora.

Prima di questa diapositiva, è stato quella di ieri a conquistare i fan. Karolina Surpi condivide un simpatico post in cui commenta il ritorno della Zona Rossa con la parola “disagio” scritta sulla t-shirt dalla quale è vestita, senza quasi indossare nient’altro. L’immagine questa volta rende giustizia alla parte inferiore dell’influencer, ritraendo le sue meravigliose gambe infinite, ma non privando di attenzione lo splendore del suo viso lucente. Totalizzati 12 mila like, e ovviamente una serie di elogi alla sua bellezza.

Si prospetta un futuro di enorme successo per l’influencer, che continua ad aumentare di popolarità sui social moltiplicando seguaci in attesa dei suoi prossimi post.