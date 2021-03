Sonia Lorenzini: elegante anche in zona rossa, su Instagram boom di like

Sonia Lorenzini continua a stupire il pubblico con foto su Instagram. è lì che passa la maggior parte del tempo, ecco cosa fa in zona rossa

Ora che il Grande Fratello Vip è terminato, come passa il tempo Sonia Lorenzini? L’influencer è molto attiva sui social dove è seguita da quasi novecentottanta mila follower con i quali condivide alcuni momenti della sua giornata, in particolare in questo periodo che l’Italia si trova in zona rossa. Ogni giorno non rinuncia a pubblicare qualche scatto, del presente o del passato, per interagire con i fan che la adorano e l’hanno supportata durante il viaggio nella casa dalla porta rossa.

Sonia Lorenzini: red zone, ma su Instagram è tutto aperto

Nonostante il periodo delicato che tutti indistintamente stiamo vivendo, Sonia Lorenzini non si perde d’animo e non si scoraggia, anzi scherza con i fan pubblicando delle foto sexy e accattivanti. “scapoccià /skà • poch • chà/ verb To take your head off, lit. – scrive come didascalia nell’ultimo post –When during quarantena you stay at home with your parents h24, you probably stai a scapoccià”. L’ironia e il senso dell’umorismo l’hanno sempre caratterizzata anche all’interno dell casa del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto persone speciali. Così con questa frase si mostra al pubblico di Instagram con un outfit molto appariscente che si allontana dal mood di questi giorni. Un vestito rosa di paillettes, una posizione sensuale e tatuaggi in vista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

“Sei perfetta” commenta un fan; “Bellissima” aggiunge qualcun altro; “La più bella” continuano ancora. Sonia è amata da tutti e i suoi follower in particolare non vedono l’ora di vederla di nuovo in televisione. Per il momento però non c’è nessuna novità in vista, ma il futuro cambia continuamente.