Ambra Angiolini, la FOTO da giovane di spalle ti lascia senza fiato

Ambra Angiolini ha pubblicato una foto su Instagram di quando era giovanissima e si divertiva non poco nei…”Gay Pride”

Quanti ricordi per Ambra Angiolini, l’attrice e conduttrice capitolina che fa rima col ritorno al buon umore. In un Instagram zeppo di ricordi in tempi floridi non possono mancare le “visite” in ambienti inusuali per il destino che le ha riservato la vita.

L’ex fidanzata di Francesco Renga ha pubblicato un romanzo autobiografico, “InFame” che sta avendo un’infinità di successo, anche grazie alla mediazione del suo eterno innamorato di una volta. Oggi invece, almeno stando alle sue parole e quelle dell’attuale marito, Max Allegri, tutto sembra procedere a “gonfie vele”. Ma pare che la coppia preferisca un pò troppo spesso distaccarsi dalla monotonia e la morbosità che spesso le contraddistinguono.

I siparietti durante le interviste ai due componenti più in voga del momento nello spettacolo hanno fatto intendere qualche incrinazione o piccolo problema di cuore, ma nessuno se non i diretti interessati hanno testimonianza certe…

Ambra Angiolini, gli abbracci super felici e quella mano… birichina

Per l’ex del cantante Renga, l’attrice romana, Ambra Angiolini è arrivato il momento di ricordare a tutti, in che modo spendeva la felicità con gli amici. Lei intende quelli del “Gay Pride” che frequentava spesso, tra sorrisi e qualche “benedizione” di troppo.

L’amore per lei è condivisione a tutti gli effetti, anche di coloro che non potranno mai diventare un qualcuno con il quale poter condividere un letto matrimoniale. Ma per Ambra, la felicità abita anche da quelle parti e si è disposti a tutto pur di renderli tali, condividendo un sorriso o un semplice gesto d’amore, spingendosi oltre le aspettative.

A quei tempi era giovanissima, con un fisico snello e longilineo come oggi d’altronde. Di spalle era ancora più bella con quel fondoschiena che attirava l’attenzione di tutti persino dei suoi amici più intimi. Insomma, la bellezza per Ambra non è mai troppo, lascia senza fiato e parte direttamente da dentro, come lei stesso ribadisce in risposta ad uno dei suoi fan. E voi invece cosa ne pensate?