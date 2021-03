Bianca Guaccero il look aggressivo che non perdona, che bomba -FOTO

La buonanotte di Bianca Guaccero non ha rivali, la conduttrice è una forza della natura e diventa ogni giorno più sexy, l’avete vista su Ig?

Bianca Guaccero si fa ogni giorno più bella, con i suoi outfit da lavoro e non solo. Su Instagram si lascia andare ad ogni peccato e regala ai fan scatti mozzafiato difficili da dimenticare. Le sue foto infatti sono virali, in un batter d’occhio finiscono sui cellulari dei più deboli di carne. Sexy, accattivante e stravolgente, un fulmine sul lavoro e sui sociale dove è seguita da più di settecento mila follower che affamati non si accontentano mai.

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guaccero seduta su un cubo bianco con un mini abito, che stacco di coscia – FOTO

Bianca Guaccero: cosa combina la conduttrice su Ig?

LEGGI ANCHE>>>Bianca Guaccero sul set: la camicetta è a limite. Lei è unica – FOTO

La conduttrice non si ferma più e molti potrebbero pensare ai social come il suo secondo lavoro. Dopo la televisione, anche l’influencer? Infatti la donna è molto attiva e condivide con i suoi fan foto sensazionali, come l’ultima pubblicata la sera del 16 marzo. Chi di voi non va a letto in quel modo? Forse in un’altra vita, ma lei è unica. Una tuta lunga dal colore rosa pastello e una cintura nera che le stringe in vita. La dea della Rai con il tacco a spillo e una posizione osé. Una buonanotte mai vista prima d’ora. “Incantevole”, “Che bellezza”, “La donna perfetta”. Commentano alcuni fan. Bianca ormai non ha più rivali.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Oggi la Guaccero è pronta a regalarci un’altra puntata all’insegna del varietà e intrattenimento, Dettofatto è un programma giovanile che in poco tempo ha conquistato una cerchia di persone più ampia, fiduciosa e sempre pronta a seguire la bella conduttrice.