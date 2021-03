Cecilia Rodriguez e l’ultimo selfie: “Quanta originalità” – FOTO

Cecilia Rodriguez adora i selfie specialmente se originali e unici, come l’ultimo che ha pubblicato poco fa su Instagram, spettacolare

Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, non si ferma più e ormai su Instagram ha un seguito tale da poter continuare dritta per la sua strada. All’inizio l’aiuto della sorella le è servito molto, ma adesso il suo lavoro è tutto farina del suo sacco. La modella argentina è sempre pronta a nuove avventure e molti si chiedono perché non torni in qualche programma in televisione. Infatti a differenza di Belen, a Cecilia interessa solo la moda e quel mondo speciale di cui fa parte. Shooting fotografici, selfie, vestiti, campagne pubblicitarie, da sola o in compagnia.

Cecilia Rodriguez: come ha fatto a fare quel selfie?

Cecilia Rodriguez è solita lanciare selfie sul suo profilo Instagram e a quanto pare le riescono bene, soprattutto quelli davanti allo specchio dove dà il meglio di sé. L’ultimo è un vero capolavoro e i fan non hanno fatto altro che complimentarsi per l’originalità e la bellezza. Come sempre in un batter d’occhio sono arrivati milioni di like. Attraente anche senza trucco o filtri, genuina, naturale e mai banale. A lei basta un telefono, specchiarsi e tutto intorno scompare. “Bella come piace a me”, scrive un utente, ma cosa si è inventata la Rodriguez?

Il selfie nella borsa, mai nessuno era stato così originale prima d’ora. L’accessorio attaccato al vetro rende tutto diverso e particolare. Cecilia è sempre un passo avanti, avrà così lanciato una nuova moda? Per il momento i fan approvano.