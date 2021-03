Diletta Leotta, nelle stories la scollatura più bella: mai vista così – FOTO

Diletta Leotta sta vivendo un momento roseo della propria vita e non manca di condividerlo su Instagram: una posa così non si era mai vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

La fidanzata di Can Yaman è il ritratto della felicità ed il suo profilo Instagram ne rispecchia lo stato d’animo alla perfezione. Diletta Leotta, sia dal punto di vista professionale che personale, sta infatti collezionando innumerevoli successi: affermata giornalista sportiva e conduttrice di DAZN, la siciliana ha persino trovato l’amore con l’attore turco più apprezzato del momento. Nelle Instagram stories, Diletta ha fornito ai followers un assaggio della propria felicità: con lo splendido panorama di Venezia alle sue spalle, la giornalista è incantevole.

LEGGI ANCHE —> Lucia Javorcekova, la FOTO vietata ai minori: senza veli è illegale

Diletta Leotta incantevole, la scollatura che non si era mai vista prima

LEGGI ANCHE —> Nina Moric, splendida con il dito in bocca…La didascalia provoca – FOTO

Diletta Leotta, che si trova attualmente a Venezia, non ha perso tempo e si è lasciata immortalare nella città dei ponti e dei canali. Nelle Instagram stories, la conduttrice ha pubblicato un video in cui è intenta ad ammirare lo splendido paesaggio che si presentava ai suoi occhi. L’outfit ha tuttavia distratto i followers, che non potevano non focalizzare lo sguardo su di lei.

Seduta e con la schiena inarcata, la giornalista metteva in risalto ogni curva del suo corpo. Il pantalone di pelle le fasciava le gambe toniche, mentre il maglioncino nero, con una profonda scollatura a V, offriva una visuale mai vista prima. Pochi minuti dopo, Diletta ha postato uno scatto realizzato nel medesimo contesto: il seno, a dir poco esplosivo, non passa di certo inosservato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

“Primo sole“, scrive la giornalista, il cui sorriso è contagioso ed è la prova della felicità incontenibile. Can Yaman, senza ombra di dubbio, ha riempito di amore le giornate della bella Diletta.