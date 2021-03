“L’Eredità”, accade l’impensabile: il concorrente l’ha fatta grossa

Clamoroso errore a L’Eredità. Il conduttore Flavio Insinna non si capacita, il concorrente l’ha fatta grossa. Fan increduli su Twitter: “Ma come si fa?”

L’Eredità, l’amato show di Rai 1, regala ogni giorno dei momenti di svago a milioni di telespettatori. Ma a volte le risposte di alcuni concorrenti suscitano ilarità o perplessità da parte del pubblico a casa. Proprio come ieri sera, quando un errore di un partecipante al quiz ha suscitato reazioni divergenti sui social.

Anche il conduttore Flavio Insinna non ha potuto fare a meno di sospirare davanti alle incertezze del giocatore. Ma cos’è accaduto? Durante uno dei “duelli” a rischio uscita, l’emozione ha avuto la meglio. E un giovane concorrente è inciampato sulla soluzione.

“L’Eredità”, accade l’impensabile: il concorrente la spara grossa

L’errore inaspettato ha avuto come protagonista Claudio, un giovane di Velletri, residente ad Aprilia. Il ragazzo si giocava la permanenza nel programma al duello contro Filippo. Tutto sembrava filare liscio, ma Claudio fa suonare il gong perché non riesce ad indovinare la parola che corrisponde alla definizione “Lo è chi profana qualcosa di sacro”.

I secondi scorrono inesorabili, e sebbene siano comparse tutte le lettere tranne una, Claudio non riesce a pronunciare la soluzione, ossia “sacrilego“. Le prova tutte: “sacrileno”, “sacrilebo”, ma non c’è niente da fare. Il tempo finisce e per lui termina l’esperienza del game show. Una scena che ha scatenato i commenti dei fan de L’Eredità su Twitter: “Possibile che non indovini???”, “Dispiace per Claudio, deve essersi confuso…”.

Evidentemente l’emozione gli ha giocato un brutto scherzo. Flavio Insinna è visibilmente dispiaciuto per la figuraccia. Dopo aver dato la risposta esatta, ha salutato Claudio, che è alla ricerca di lavoro, con un’esortazione e un augurio: “Non ti preoccupare. L’Eredità porta fortuna! Spero che tu possa trovare il lavoro che cerchi come magazziniere”.