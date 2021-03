Ogni Mattina | Valeria Graci, quel retroscena sulla Panicucci: “Non ha apprezzato”

Valeria Graci attacca Federica Panicucci durante un’intervista a “Ogni Mattina”: “Non tutti hanno il dono dell’ironia”

Valeria Graci è stata ospite ieri a “Ogni Mattina” condotto da Adriana Volpe nel salottino de “Le Confessioni”. Conosciamo tutti Valeria come comica affermata ormai da anni, nata soprattutto grazie alla coppia storica con Katia Follesa.

Adriana ha cercato, anche con l’aiuto di alcune clip video, di ripercorrere la sua carriera, ricordando alcune delle sue imitazioni più famose, come quelle di Barbara D’Urso e Federica Panicucci. La conduttrice però fa presente alla sua ospite che la collega di “Mattino Cinque” non ha mai apprezzato queste sue parodie nonostante il pubblico le adorasse. Poi la Graci spiega cosa pensa velatamente dell’atteggiamento di Federica Panicucci.

Valeria Graci, duro attacco a Federica Panicucci

La comica sospira mentre Adriana Volpe le racconta questo e alla fine spiega che di solito quando si innamora di un personaggio, lo deve fare assolutamente, e che “paradossalmente quelli che (le, ndr) riescono meno bene sono quelli che poi sono più richiesti”.

Nel caso di Federica Panicucci, Valeria afferma: “Non tutti hanno il dono dell’ironia o dell’autoironia. Evidentemente Federica non ha apprezzato. Così si dice, in realtà a me non ha mai fatto una telefonata, ma quando non dicono niente si vede che non hanno apprezzato”.

La donna però ha sottolineato che non ha mai fatto nulla di volgare ed offensivo nei suoi confronti, ma il suo era solo uno sfottò in linea con tutti gli altri precedenti personaggi imitati negli anni.