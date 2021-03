Paolo Bonolis perde le staffe ad Avanti un altro: “Voi siete matti”

Avanti un altro, il programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, non smette di sorprendere il pubblico. Ecco cosa è appena successo

Avanti un altro, il programma del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, non smette di mostrare i suoi colpi si scena. Uno dopo l’altro, arrivano ogni sera, puntuali, a scatenare le risate del pubblico.

Poco fa Paolo Bonolis ha dato di nuovo in studio il meglio di sè. Il presentatore lo sappiamo non si frena e quello che pensa lo dice. Se poco prima aveva cacciato un giovane dallo studio definendolo uno “zozzo” per via della sua bava alla bocca, come reazione del passaggio di Miss Claudia, ora ha dovuto riportare ordine e sicurezza in studio.

Due donne hanno fatto un gesto assolutamente vietato di questi tempi, lui se ne è accorto ed è subito corso ai ripari. La sua reazione ovviamente ha dell’esilarante. Vediamo cosa ha combinato questa volta.

Paolo Bonolis contro la concorrente e la valletta: “Voi siete matti”

Paolo Bonolis ferma tutto ad Avanti un altro. Sbotta e perde le staffe in studio. E’ il momento del cambio della guardia, la concorrente che è nella postazione del campione, Jessica, deve cedere il posto al nuovo pretendente, Marcello che ha risposto bene a tutte le domande. Bravissimo il giovane che pesca il pidicozzo da 75 mila euro e si ferma.

Jessica deve abbandonare. “Lo vede? Fessacchiotta di una gnocca! – dice Bonolis verso di lei alludendo al consiglio che le aveva dato prima di non fermarsi a 40 mila euro – Cambio della guardia, avanti!”. Ed è qui che succede l’inverosimile. Mentre Bonolis dice a Jessica: “Gliel’ho detto che era troppo poco” si accorge che sta accadendo quello che non dovrebbe.

La concorrente e la valletta si toccano, mano nella mano per uscire dallo studio come si faceva un tempo, ma oggi non è più possibile. E allora il presentatore perde le staffe ed urla: “Ma che fa? Non la può toccare”. Corre a prendere lo spray difinfettante spiegando che in studio non ci si può nemmeno sfiorare. “Voi siete matti” urla a dquarciagola.

Spruzza abbondantemente lo spray sul corpo delle due donne dicendo: “Avanti suu” e poi ancora ribadisce: “Voi siete pazzi” spruzzando ancora qua e là lo spray. Infine ci tiene a ribadire: “Poi se no ci accusano che diventiamo un cluster”. Riprende posto e saluta la nuova concorrente Alessandra e il gioco prosegue.