Ainett Stephens. La “gatta nera” esce gli artigli e non solo: che fisico! – FOTO

Ainett Stephens. La modella e presentatrice venezuelana in ottima forma sul web: un tripudio di bellezza e sensualità a favore di tutti i suoi follower

Sicuramente vi ricordate di lei per il ruolo della “Gatta Nera” nel quiz-preserale Mercante in fiera, condotto nel 2006 da Pino Insegno su Italia 1. Ebbe un’incredibile popolarità grazie al suo fisico sexy da pin up e la simpatia travolgente che tenevano incollati i telespettatori davanti agli schermi.

Ainett Stephens ne ha fatta di strada da allora. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel suo paese natio, partecipando al concorso di bellezza Miss Venezuela e arrivando tra le finaliste. E’ in Italia, però, che si è sentita veramente a casa e la sua carriera ha fatto un balzo in avanti. Arrivata appena 22enne a Milano, s’iscrive al Corso di Laurea in Scienze della comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, continuando a fare la modella, perseguendo il percorso già intrapreso in Sud America.

Ainett Stephens: dalla tv al web

Dotata di una fisicità prorompente, Ainett Stephens è passata dalle passerelle alla tv in poco tempo. La sua simpatia, il talento e la verve fuori dal comune hanno fatto si che imperversi nello show business nostrano ormai da quasi 20 anni.

Ha partecipato a numerosi programmi, dividendosi tra Rai e Mediaset. Oltre che il già citato Mercante in Fiera, la ricodiamo in Saturday Night Live, Ciao Darwin, Matricole e Meteore, Chiambretti Night e Circo Massimo Show.

Consapevole che l’attenzione si è spostata su nuovi mezzi di comunicazione, la troviamo oggi molto attiva anche sul web. Ha superato 200mila follower su Instagram che attendono gli aggiornamenti della loro sensualissima beniamina. L’ultimo post condiviso la vede in una posa da guerriera: mani sui fianchi, gambe lunghissime e stupende ben piantate sul suolo, sguardo deciso. Scrive in didascalia: “Dopo ogni caduta mi rialzo più forte che mai “.

Un’esplosione di positività ben accolta dal pubblico: “Bellissima”, “Sei sempre affascinante”, “Che meraviglia”, “Una dea”.