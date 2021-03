Nel pomeriggio di ieri, un operaio di 55 anni ha perso la vita un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Gravina in Puglia, in provincia di Bari.

Un operaio di 55 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un incidente sul lavoro avvenuto a Gravina in Puglia, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, che si trovava in un cantiere edile, sarebbe stata schiacciata dal braccio di una gru che avrebbe ceduto improvvisamente. Inutili i tentativi di soccorso per il 55enne. Sul tragico incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri e dello Spresal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro).

Leggi anche —> Precipita dal quarto piano di un palazzo: 15enne perde la vita

Bari, operaio muore in un cantiere travolto dal braccio di una gru: indagano i carabinieri

Leggi anche —> Terribile incidente in autostrada: morta una ragazza

Ennesima tragedia sul lavoro in Italia. Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 17 marzo, un operaio è deceduto in un cantiere edile in contrada Graviglione a Gravina in Puglia, comune in provincia di Bari. La vittima è Giuseppe D’Erasmo, operaio 55enne di Gravina. Stando a quanto riporta la redazione di Bari Today, l’uomo si trovava nel cantiere, dove erano in corso delle operazioni per lo spostamento del materiale edile, quando un braccio di una gru sarebbe caduto travolgendolo. A nulla sono valsi i soccorsi per l’operaio che ha perso la vita.

Intervenuti sul posto i carabinieri ed i tecnici dello Spresal che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le dinamiche della tragedia e risalire alle cause che hanno fatto cedere il braccio della gru. Non è chiaro se quest’ultimo possa essere caduto per via di un guasto o del forte vento. Gli inquirenti, riporta Bari Today, stanno indagando anche sul rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere e la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Questa sera tralasciamo tutti gli aggiornamenti… nel silenzio che è dovuto nei momenti più difficili, la nostra… Pubblicato da Alesio Valente su Mercoledì 17 marzo 2021

Quanto accaduto ha sconvolto l’intera comunità di Gravina, il cui sindaco Alesio Valente ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post su Facebook. “Nel silenzio – si legge nel post del primo cittadino- che è dovuto nei momenti più difficili, la nostra comunità si stringe forte alla famiglia di un lavoratore gravinese che ha perso la vita proprio oggi“.