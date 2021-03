La bella Bianca Guaccero appare bellissima in una foto che la ritrae nel suo armadio in mezzo alle scarpe, che sogno

Bianca Guaccero è super sexy in una foto nel suo armadio, sommersa da scarpe appare con le gambe scoperte e il seno in vista. La conduttrice su Instagram è una vera star, appare bellissima e sensuale con outfit sempre diversi e rossetti coloratissimi. I suoi sguardi magnetici incantano e conquistano il web. Lei è tra le conduttrici e attrici più apprezzate dal pubblico, per la sua simpatia e semplicità e ovviamente per la bellezza evidente.

Bianca Guaccero carriera e vita privata

La bella Guaccero sta vivendo un momento fortunato sul lavoro. Infatti conduce il suo programma Detto Fatto sulla Rai e ha anche girato una serie tv di cui è protagonista insieme a Marco Bocci. La serie s’intitola “Fino all’ultimo battito“, aveva dato l’annuncio questa estate la Guaccero. Contenta di tornare a recitare in una bella e nuova fiction. Gli episodi sono sei e la regista è Cinzia Torrini, famosa per aver realizzato tantissime fiction di successo tra cui Elisa di Rivombrosa. La fiction però ha già ricevuto un’attenzione mediatica negativa, per la scelta di girare alcune scene all’interno dell’Ospedale di Lecce che è adibito ai pazienti Covid-19.

In un momento così difficile per il paese che si trova in piena pandemia, si critica il poco tatto della scelta. Tuttavia l’ospedale stesso ha confermato che non hanno avuto nessun contatto con il reparto Covid-19 e che si sono rispettare tutte le regole. La bella Bianca Guaccero interpreta Rosa e l’attrice anticipa che sarà una serie molto intrigante e che lei fa parte dei cattivi. Insieme a lei nel cast ci saranno Marco Bocci nei panni di Diego Mancini, un cardiochirurgo e primario al Policlinico di Bari. Poi, Violante Placido e anche Loretta Goggi.

Oltre al suo lavoro quindi duplice, la Guaccero riesce a trovare anche il tempo di dedicarsi alla famiglia. In particolare passa molto tempo con la figlia, condivide foto mentre sono al parco insieme e le dedica frasi dolcissime:”Tu..mia vita…mio tutto“. Oppure in un’altra foto si scambiano un tenero bacio e mamma Bianca scrive che è il suo grande amore.