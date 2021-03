Matilde Brandi, gambe lunghissime è divina: outfit da sogno – Foto

Matilde Brandi ringrazia i suoi fan a suon di bellezza. Il vestitino è cortissimo, sale su e le gambe restano tutte di fuori: spettacolo

Tutti pazze per le gambe di Matilde Brandi. La showgirl e ballerina di lunga data dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip sta vivendo una rinata popolarità, soprattutto sui social. Tutti la seguono e tutti invidiano le sue gambe lunghe e perfette. Del resto la natura aiuta ma anche l’allenamento fa vedere i suoi frutti. E quello che oggi Matilde sfoggia con grande orgoglio è anche il risultato di anni di duro lavoro, di sbarra, esercizi e punte che le hanno definito il corpo.

Ma tornando ai social, il luogo che oggi più di tutti ci fa sentire meno lontani, sono loro che hanno riscoperto proprio la ballerina che nella sua carriera ha fatto parte anche del cast del Bagaglino. Proprio tramite Instagram si sta divertendo e intrattenendo i suoi fan con le dirette, cosa già fatta anche durante il primo lockdown da molti altri vip o seguitissimi influencer.

Ieri come sua ospite una ex gieffina come lei, Carlotta Dell’Isola. Una chiacchierata tra bionde tra risate, gossip e quant’altro che ha intrattenuto piacevolmente il popolo dei social che ha gradito molto.

Matilde Brandi, un ringraziamento a suon di bellezza

E per ringraziare tutti i suoi follower, oggi quasi 500 mila su Instagram, Matilde Brandi ha regalato uno scatto favoloso dove in primo piano spiccano proprio le sue fantastiche gambe. Un vestitino nero così corto che lei si siede e sale tutto su. È in questo modo che la ballerina ha voluto omaggiare i partecipanti alla diretta. Un ringraziamento a colpi di bellezza e perfezione.

L’abito nero è a maniche lunghe leggermente ampie alla fine e tutto super brillante. È però cortissimo dicevamo e infatti tutte le sue gambe sono di fuori, lunghissime fino a terminare in un paio di scarpe con tacco rosse.

Le mani le porta in testa e con l’espressione simula la reazione del wow. Come darle torto perché il risultato è veramente questo. “Buonanotte e grazie per la diretta di stasera 🥰🥰🥰” saluta tutti e augura una buona notte a dir poco divina.