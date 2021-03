Bianca Atzei, Isola di fuoco con un bikini strepitoso. Da vedere – VIDEO

Bianca Atzei ricorda la sua avventura all’Isola dei Famosi con un video a luci rosse: il bikini fa sognare gli utenti e conquista il record di likes

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è iniziata lo scorso lunedì, e proseguirà questa sera con la seconda puntata. Ilary Blasi, al timone della squadra dei naufraghi, si è già dimostrata una capitana impeccabile, e al suo fianco i due opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi non sono di certo da meno. In questi giorni, molti vip che hanno preso parte alle precedenti edizioni stanno ricordando la loro esperienza, attraverso scatti e video postati sui social.

Una degli ultimi è proprio Bianca Atzei, che partecipò all’Isola nel 2018, anno in cui il reality era ancora condotto da Alessia Marcuzzi. La cantante, che si classificò seconda, ha condiviso un ricordo di una delle prove più temibili della trasmissione: la prova del fuoco. Il fisico scolpito e il bikini hanno raccolto gli apprezzamenti dei fan.

Bianca Atzei, fisico da urlo all’Isola dei Famosi: il bikini incanta

Tramite un post su Instagram, Bianca ha voluto ricordare agli utenti uno dei momenti memorabili della sua partecipazione all’Isola dei Famosi: la prova del fuoco. La naufraga, che stava lottando per la propria sopravvivenza, doveva resistere il più a lungo possibile in prossimità delle fiamme. Ma la Atzei non si è affatto lasciata intimidire: sorridente e determinata, è riuscita addirittura a sforare il minuto.

Per farsi forza, la concorrente aveva anche iniziato a cantare il proprio brano “Ora esisti solo tu“, ricevendo l’applauso dello studio. Oggi, a distanza di tempo, i followers rimangono estasiati per la determinazione dimostrata, così come per il fisico mozzafiato: le curve della cantante erano a dir poco esplosive.

“Come dimenticare…“, “Che voce che hai, da brividi“, hanno commentato gli utenti, che l’avevano sostenuta anche all’epoca. Bianca, contro ogni aspettativa, era infatti riuscita a guadagnarsi il secondo posto in classifica.