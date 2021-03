Dayane Mello sempre strepitosa, costume bianco è incantevole – FOTO

Dayane Mello incanta il web con una foto in cui il suo fascino è degno delle migliori dive di un tempo passato

Bellissima e affascinanti come poche Dayane Mello continua ad ogni foto pubblicata sul suo profilo Instagram a rubare i cuori dei suoi tantissimi fan. Nell’ultimo scatto regalato al web la bella sudamericana si è lasciata ritrarre con addosso un costume bianco impreziosito da pizzi e velature. La scelta di pubblicare l’immagine in bianco e nero ha avuto il potente effetto di ammaliare i follower che ormai non possono fare altro che inchinarsi a quanto di più bello la natura è riuscita a creare. Dayane seduta su una particolare poltrona fatta di vimini sembra l’incarnazione di una dea venuta su questa terra per mostrare agli uomini cosa voglia dire la parola “bellezza“. La didascalia che accompagna poi lo scatto non lascia dubbi: “la preoccupazione finisce dove inizia la fede“. Un modo magari per buttare alle spalle, aiutata appunto dall’essere credente, i momenti difficili vissuti dopo la perdita dell’amatissimo fratello.

Dayane Mello e la sua amicizia esclusiva con Elettra Lamborghini

Dall’uscita dalla casa de “Il Grande Fratello” non è passato ancora troppo tempo eppure in questo periodo Dayane Mello sembra aver lavorato molto per rimettersi in piedi dopo grandi dolori. Indubbiamente la sofferenza maggiore è stata la perdita del fratello Lucas morto a causa di un incidente proprio quando la sudamericana partecipava al fortunato programma Mediaset. Il cuore della Mello è stato anche appesantito dalla rottura della grande amicizia che la legava a Rosalinda Cannavò, un rapporto ormai archiviato nonostante i tentativi di riconciliazione della siciliana. Nell’ultimo mese però Dayane sembra aver ritrovato il sorriso accanto alla cantante Elettra Lamborghini.

Le due, almeno fin quando la zona rossa in Lombardia non era scattata, si sono spesso ritratte insieme in scatti pieni di felicità condivisi poi su Instagram. I soliti ben informati parlano di un’amicizia vera e profonda che sta arricchendo entrambe le ragazze. Un’unione che a quanto pare sta diventando ogni giorno sempre più intima ed esclusiva. Con buona pace di Adua Del Vesco, fino a non molto tempo fa legata alla bella Dayane Mello.