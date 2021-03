Francesca Manzini lascia senza parole: scende dalle scale di Striscia e tutti la inondano di complimenti. Il suo essere curvy piace eccome

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

Francesca Manzini non smette mai di stupire il suo pubblico. Istrionica, ironica con sé stessa e con gli altri, bravissima e bellissima. La vediamo in questi giorni alla conduzione di Striscia la notizia al fianco del grande Gerry Scotti. I due formano una bella coppia che il pubblico ha imparato ad amare già lo scorso anno e così il fondatore del tg satirico, Antonio Ricci, l’ha confermata anche per quest’anno. Solo tre settimane per i due ma per il momento va bene così. A breve, infatti, Francesca sarà sostituita da Michelle Hunziker.

Francesca negli ultimi anni è esplosa come personaggio, prima con le imitazioni, poi alla conduzione e da non molto l’abbiamo vista anche alle prese con il canto. Si è cimentata con la bella avventura di Tale e Quale Show nel quale ha dato il meglio di sé mostrandosi davvero un’artista a tutto tondo.

E come sappiamo Francesca è un bell’esempio di donna curvy, delle forme morbide che ultimamente piacciono sempre di più e ieri sera proprio a Striscia la notizia ha fatto vedere a tutti la sua sensualità.

Francesca Manzini paladina del “body positivity”

Scende dalle scale e diventa la regina dello schermo Francesca Manzini. Bellissima in un abito nero aderente e lungo fino al ginocchio con uno spacco profondissimo. Strizza l’occhio alle veline la Manzini che ieri sera al suo ingresso a Striscia ha mostrato le sue bellissime curve.

Ha lasciato tutti senza parole la conduttrice, in primis Gerry Scotti che l’ha accolta con un “Oggi lo devo dire, ciumbia, lasciamelo dire, sei in formissima”. La Manzini ben accetta i complimenti e con una giravolta su sé stessa si mostra in tutto il suo splendore. È lei la paladina del “body positivity” senza se e senza ma. Nella sua positività, solarità e perseveranza.

“Bellissima, elegantissima” aggiunge ancora Gerry che la riempie di complimenti con un accento un po’ milanese che ricorda a tutti un personaggio molto noto. “Grazie ma perché parli come una persona di nostra conoscenza?” gli chiede la Manzini ridendo e ripetendo anche lei lo stesso accento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1)

E subito arriva la risposta di Gerry che sempre con la stessa cadenza spiega che il personaggio è molto galante nei confronti delle donne. Nessuno lo nomina ma il riferimento esplicito è al Cavaliere.