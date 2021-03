Karolina Surpi: il pizzo fa miracoli, lato A in primo piano, una bomba -FOTO

L’influencer Karolina Surpi si sta facendo strada sui social e lo fa in modo accattivante e sensuale, le sue foto parlano da sole

Ancora sconosciuta per molti, Karolina Surpi è pronta a scalare la vetta del successo e della notorietà attraverso foto e video sui social, la sua seconda casa e il suo lavoro. Infatti la donna è un’influencer che si sta facendo strada nel mondo del web e qualcuno già la apprezza, difficile resistere al fascino del principiante, specialmente con delle forme come le sue. I fan impazziscono a questa esplosione e i suoi post diventano virali.

Karolina Surpi: il lato A incontenibile, FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karolina ✨ (@karolinasurpi)

Insaziabile sotto ogni punto di vista. L’influencer dal fisico prorompente e meraviglioso si mostra così ai suoi fan che attualmente sono quasi quattrocento mila su Instagram. Anche le foto pubblicate non sono molte, solo novantaquattro, ma la donna sta imparando i trucchi del mestiere piano piano. L’obiettivo è fisso e Karolina sa bene come muoversi, tempo al tempo. Intanto però il web nota che in ogni suo scatto ci sono le sue forme in mostra, soprattutto il lato A che è il suo biglietto da visita. Anche il fondoschiena non è male, insomma di bellezza ne ha da vendere, ma molti vogliono conoscerla meglio e soprattutto caratterialmente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karolina ✨ (@karolinasurpi)

Un’influencer è tale non solo per le sue qualità fisiche ma anche per come si approccia ai social e ai follower che hanno fame di sapere e sono curiosi sotto ogni punto di vista: sul lavoro e sulla vita privata. Quindi Karolina è ancora agli inizi, la strada è lunga ma la donna ha gli occhi ben fermi sull’obiettivo.