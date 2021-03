Roshelle da X Factor e un posteriore da Serie A: è stupenda – FOTO

La cantante e rapper Roshelle mostra il suo corpo da favola su Instagram, il lato B è scultoreo: magnifica

Stile inconfondibile, curve pazzesche, metriche e flow impareggiabili: Roshelle è una delle personalità femminili che si affermano nel rap italiano, principalmente maschile. Ma come ha lei stessa dichiarato spontaneamente in un’intervista per Le Iene “penso di avere una bella voce e anche un bel corpo, mi piace usare entrambi nella maniera perfetta“. E ci riesce molto bene.

Mentre si fa strada in ambito musicale, acquisendo sempre più maturità e popolarità, offre la sua meravigliosa immagine, in connubio con la sua qualità artistica. Il singolo “00:23” che trasmette le sue nuove e contemporanee sonorità, vanta 477 mila visualizzazioni su YouTube, mentre il suo profilo Instagram, dove regna la sua bellezza, ben 364 mila followers.

LEGGI ANCHE -> Cardi B fa la storia del rap, nessuna donna prima di lei era riuscita nell’impresa

Roshelle, curve mozzafiato su Instagram

LEGGI ANCHE -> Madame. La confessione hot: i vantaggi di essere bisessuale

Rossella Discolo, in arte Roshelle, è pura freschezza, originalità e creatività nel panorama musicale. Tra la contemporary R&B e il rap, dimostra le sue doti decisamente internazionali e la cifra stilistica sempre più andata definendosi, fino alla perfetta evoluzione.

Una notorietà sopraggiunta in seguito alla partecipazione al talent X Factor nella sua decima edizione, dove si è classificata quarta. Proprio grazie alla forte personalità e capacità, firma un contratto con la Sony Music Italy, solitamente destinato solo al vincitore.

In seguito prosegue il suo percorso delineando una certa popolarità con diversi singoli, fino al 2020, quando firma con la Island Records e Universal Music Italia, dando vita a un nuovo progetto destinato a un successo esplosivo.

La cantante e rapper dedica molto del suo tempo anche ai social. Su Instagram tiene aggiornati i fan con le novità musicali, ma anche offrendo loro la sua immagine in modo decisamente sensuale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

In una delle storie da lei pubblicate, offre il suo granitico fondoschiena in un profilo che toglie il fiato allo spettatore. Non manca l’ironia nel commento che accompagna la diapositiva bollente “growing my ass like it was my son“.