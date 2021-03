Sara Croce, il selfie allo specchio causa un incidente bollente – FOTO

Sara Croce, nella sua ultima storia propone un video ad effetto boomerang ma l’incidente bollente è dietro l’angolo.

Bellissima come sempre Sara Croce, la modella dalle forme perfette e protagonista di Avanti un Altro accanto a Paolo Bonolis, si concede un selfie allo specchio, probabilmente durante un momento di relax in casa. Propone un outfit interessante e squisitamente primaverile: jeans modello MOM a vita alta a cui ha abbinato una camicia rosa. Il viso è poco truccato ed i capelli lasciati fluenti sulle spalle.

Tuttavia, i fans rimangono colpiti proprio dalla camicia, non tanto per il capo d’abbigliamento in sé ma piuttosto per l’incidente bollente che si viene a creare. La camicia striminzita e molto scollata non può trattenere perfettamente il lato A super generoso della bellissima Sara. E soprattutto col movimento dell’effetto boomerang rischia di esplodere da un momento all’altro.

Sara Croce svela il posto preferito

Sara Croce appena due giorni fa ha svelato uno dei suoi posti preferiti: Taormina. La modella si lascia immortalare sulla grande terrazza panoramica che consente di scorgere l’Isola Bella, una dei luoghi più suggestivi della provincia messinese. La 22enne tuttavia indossa per l’occasione un costume hot: modello intero di colore nero ma super sgambato.

Un outfit che mostra angoli bollenti del corpo, tant’è che sono bianchi rispetto alla pelle abbronzata. I followers in delirio per cotanta visione, infatti la località turistica passa in secondo piano. Dalla foto si vede chiaramente la figura slanciata della modella, le gambe chilometriche ed una silhouette perfetta.

Anche stavolta Sara Croce ha fatto strage di cuori.