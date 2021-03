Valentina Ferragni e l’outfit inconsueto: “Solo così in lockdown”

Valentina Ferragni lancia una nuova moda su Instagram, il suo outfit da lockdown è molto insolito, ma a lei l’originalità piace

Nell’attesa di diventare zia, Valentina Ferragni si lascia andare su Instagram con una nuova foto all’insegna sella sensualità e eleganza. Anche lei in lockdown come mezza Italia, ma all’influencer non interessa e continua a fare la sua vita e a vestirsi con outfit che ben si allontanano dal look da quarantena. Il post pubblicato da appena dieci minuti è già virale e pieno di like e commenti.

Valentina Ferragni: l’outfit originale e sexy, qual è?

Seguita da quasi quattro milioni di follower, Valentina è pronta a seguire le orme della sorella, nonché regina dei social e l’influencer numero uno. Da Chiara ha imparato tanto ma ultimamente si sta distaccando soprattutto per quanto riguardo gli outfit che indossa. Il motivo? Semplice, perché la sorella sta per aspettare una bambina e trova tutti i modi per stare più comoda ed essere se stessa anche con una tuta. La piccola Ferragni invece può mostrare tutta la sua bellezza come meglio crede, è per questo che anche se la moda del momento è tuta e sneakers, lei non rinuncia al completo elegante e i tacchi a spillo. Controcorrente?

Così nonostante la zona rossa, il secondo lockdown che sta vivendo l’Italia, Valentina è anche se a casa veste in modo elegante e super sexy. Il rosa e il lilla sono i colori del momento e della nuova stagione che sta per entrare, quindi perché rinunciare a così tanta bellezza solo per una quarantena? “Classico outfit da lockdown” ci scherza su l’influencer.