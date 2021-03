Dopo anni dalla sua scomparsa, qualcuno afferma che Ylenia Carrisi sia ancora viva. Qual è la verità? Una nuova testimonianza

Non c’è pace in casa Carrisi, Romina e Al bano sono ancora alla ricerca della loro figlia Ylenia, scomparsa all’improvviso senza lasciare nessuna traccia. E’ morta o è ancora viva? Non ci sono certezze che confermano una delle ipotesi ma a distanza di anni compara dal nulla una nuova testimonianza che potrebbe stravolgere le carte in tavola. “Sono sicuro che lei è ancora viva” afferma un familiare, molto vicino ai genitori della giovane scomparsa.

Ylenia Carrisi è viva: qual è la nuova ipotesi?

Nel corso del tempo sono varie le ipotesi e le storie che si aggirano attorno alla scomparsa della figlia di Romina e Al bano, sono passati venti anni e ancora si cerca la verità. L’ultima notizia rimanda a Ylenia scappata dall’Arizona in Asia per nascondersi dalle autorità. Lo ha riferito un prete che ha affermato che la ricercata è stata ospite per tanti anni in un convento. Ma le parole toccanti arrivano dal fratello Yari che dopo anni di silenzio ha deciso di rivelare il suo pensiero: “Ho cercato Ylenia per tanti anni, raccogliendo articoli, informazioni e andando in giro per il mondo – confessa – a questo punto lascio che sia lei a fare il primo passo, perché sono sicuro che lei sia ancora viva”. Il figlio maschio di Romina e Al bano non perde le staffe e continua: “Dove potrebbe essere? Io ho due o tre idee, ma, finché non avrò la certezza, non voglio aggiungere altro – poi si ferma – In qualche modo la sto cercando anche adesso”.

Il secondogenito della famiglia Carrisi pensa che la sorella non sia ancora tornata a casa perché ha timore del caos mediatico che potrebbe creare se si facesse viva dopo tutto questo tempo. Sarebbe la seconda volta, visto che nel periodo della scomparsa è successa la stessa cosa.