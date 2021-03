Emergono nuovi dettagli sull’intervista-bomba di Harry e Meghan contro la Casa Reale. Svelato il patto segreto: “Se il principe Filippo fosse morto…”

L’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan continua a far discutere. Secondo gli ultimi sondaggi, la loro apparizione televisiva non è piaciuta ai sudditi di sua Maestà. Il quotidiano Daily Mail riporta i dati raccolti da YouGov: il 48% degli inglesi ha un’opinione negativa sul principe Harry, e il 58% non si fida di Meghan Markle. Insomma per i Sussex l’intervista sarebbe stata un fiasco.

I britannici non perdonano all’ex coppia reale di essere andati in onda nonostante le precarie condizioni di salute del principe Filippo. In quel momento infatti il nonno di Harry, che fra poco compirà 100 anni, si trovava ricoverato all’ospedale King Edward VII. Per i cittadini inglesi si sono dimostrati “irrispettosi e insensibili”: l’intervista doveva essere posticipata di fronte a una situazione familiare così delicata.

Tuttavia nelle ultime ore è emerso un importante retroscena proprio in merito a questo particolare. Secondo la giornalista americana Gayle King, molto amica sia di Oprah Winfrey che dei duchi di Sussex, ci sarebbe molto di più di quello che finora è stato rivelato.

LEGGI ANCHE -> Harry: dopo l’intervista rompe il silenzio con William e Carlo. Nulla di buono

Il retroscena di Harry e Meghan: “Se il principe Filippo fosse morto…”

LEGGI ANCHE -> Meghan Markle e Harry, finisce intervista e accade impensabile

Gayle King durante una diretta radiofonica ha preso le difese di Harry e Meghan. La giornalista ha chiarito che l’intervista era stata registrata prima del ricovero del principe Filippo. Per quanto riguarda la programmazione del botta e risposta dei Sussex, ha rivelato: “Se a Filippo fosse successo qualcosa, l’intervista di Harry e Meghan non sarebbe andata in onda in quel momento specifico. C’era un accordo con le emittenti”.

Nonostante sia emerso questo pur importante dettaglio, molti cittadini continuano ad osteggiare Harry e Meghan. In tanti sostengono che sia stata comunque una mancanza di tatto da parte loro, e che non si sarebbe dovuti arrivare alle estreme conseguenze per rimandare la messa in onda.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il principe Filippo è uscito dall’ospedale dopo quasi un mese di degenza e ora trascorrerà la convalescenza a Buckingham Palace. Per riprendersi, il marito della regina Elisabetta ha bisogno di tranquillità, e per questo la Royal family non gli ha ancora raccontato tutto ciò che è stato detto da Harry e Meghan durante l’ormai famosa intervista.