Rosalinda Cannavò sconvolge i piani con Zenga: “Sarà una bella prova”

Rosalinda Cannavò stupisce tutti: quello che ha intenzione di fare con il suo Andrea Zenga è inaspettato. Lo ha rivelato da Barbara D’Urso

Rosalinda Cannavò, l’ormai ex Adua del Vesco, stupisce tutti con le sue dichiarazioni e va oltre quello che aveva rivelato il suo compagno, Andrea Zenga. I due sono innamoratissimi e rappresentano una delle coppie nate nella casa del Grande Fratello Vip.

Impazzano i nomi formati dall’unione dei cognomi della coppia sulla scia dei Ferragnez, e dopo i Prelemi (Pretelli e Salemi) arrivano anche gli Zengavò, nome scelto per indicare proprio Rosalinda e il figlio del campione della nazionale che fanno coppia fissa.

I due hanno stupito piacevolmente tutti con il loro avvicinamento nella casa e con il loro scoprirsi giorno dopo giorno. Una coppia di quelle discrete che però ha saputo conquistare il pubblico con la loro dolcezza e semplicità.

Usciti dalla casa però, in un primo momento, Zenga era stata cauto e aveva messo le mani avanti. Aveva spiegato che non aveva intenzione di bruciare le tappe con la sua Rosalinda. Ora però è lei che “brucia” tutto e stupisce con una dichiarazione inaspettata.

Rosalinda Cannavò: “Ecco come passeremo il lockdown con Zenga”

Rosalinda Cannavò stupisce tutti con le sue rivelazioni e in un certo senso mette da parte quanto detto dal suo Andrea Zenga. Ospite del salotto di Barbara d’Urso l’attrice di fiction ha parlato di come sta organizzando la sua vita post reality show.

Il suo fidanzato aveva dichiarato che l’avrebbe ospitata a casa sua ma solo per poco perché la siciliana era in cerca di casa. Piani cambiati per il momento, a quanto sembra, forse anche in seguito all’istituzione del lockdown.

Lo ha rivelato la stessa ex Adua del Vesco che a Barbara D’Urso ha raccontato che questo lockdown lei e il suo Andrea lo passeranno insieme. “Sarà davvero una bella prova per noi” ha spiegato Rosalinda che alle telecamere di Pomeriggio Cinque ha raccontato questo nuovo capitolo della sua vita. Un percorso tutto nuovo insieme al suo uomo, dopo 169 giorni di “reclusione” nella casa più spiata d’Italia e di certo con una ritrovata popolarità.