La cantante salentina pubblica uno scatto su Instagram dove mostra la sua bellezza naturale e senza filtri. E’ proprio questa la forza di Emma.

Emma Marrone è un vero e proprio talento della musica leggera italiana. Un’artista a tutto tondo, con una voce incredibile e dalla sua vittoria ad Amici è diventata una stella emergente, scalando tutte le classifiche.

Sono trascorsi 11 anni da quando la cantante salentina ha alzato il trofeo, al termine della nona edizione del talent show più longevo di Canale 5 e ormai è diventata un’artista affermata e ricercatissima.

I suoi album sono dischi di platino e negli anni ha realizzato diverse collaborazioni anche con artisti di fama internazionale.

Emma Marrone: naturalezza e semplicità

Ciò che contraddistingue Emma è la sua semplicità, non si è mai montata la testa ed è rimasta sempre umile e attaccata alle sue radici. Non ha dimenticato le sue origini e gli amici di sempre, nonostante sia riuscita a tessere nuovi rapporti con i personaggi del mondo dello spettacolo, cosa non semplice in quella realtà dove spesso l’invidia e il desiderio di arrivare fa perdere di vista i valori più importanti.

Emma invece ha sempre cercato di imparare dai suoi colleghi, aiutando d’altra parte chi invece si affacciava appena nel suo mondo.

Non sono mai mancati da parte sua la stima e il rispetto, soprattutto nei confronti delle altre donne, anche di fronte a ciò che l’ha ferita, sapendosi comportare sempre da Signora come ad esempio con la showgirl Belen Rodriguez dopo che le ha ‘rubato‘ il fidanzato.

Nel suo ultimo post la vediamo raggiante, naturale e come una donna qualunque con le sue imperfezioni e la sua fragilità.