Karina Cascella, dietro di lei qualcosa di speciale: “La FOTO più bella“

L’ex opinionista di Uomini e Donne ha condiviso con i suoi 1,1 milioni di followers uno scatto in cui viene baciata dal sole: eccolo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Il post è stato scattato dal talentuoso fotografo Luca Noto, come ha sottolineato Karina della didascalia: “Una delle tue foto più belle di sempre“.

Allo scatto, fa da sfondo un panorama artificiale non messo a fuoco: sembrerebbe lo scorcio di un grande palazzo.

La Cascella guarda il basso in modo molto sensuale: la sua espressione è super ammiccante!

Un fascio di luce proviene dall’alto, quasi come se Karina abbassasse gli occhi per proteggerli dal Sole .

Nella foto indossa una canottiera nera, con uno scollo a U ed un make-up molto leggero: anche quando viene immortalata nella sua semplicità, l’influencer riesce sempre ad essere spaziale!

Il post ha ottenuto circa 7.000 like e 160 commenti, in 3 ore: in poco tempo è già virale!

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Karina Cascella senza veli sui social: via i vestiti e FOTO per i followers

Karina Cascella e quella FOTO che ti sorprende: il fascino in persona!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Karina Cascella naso a naso con qualcuno di speciale, che tenerezza – FOTO

Proprio 22 ore fa, Karina pubblica una foto in bianco e nero scattata a Bergamo: nel post è splendente più che mai!

Nella didascalia ha scritto: “Quando una moltitudine di piccole persone in una moltitudine di piccoli luoghi cambiano una moltitudine di piccole cose, costoro possono cambiare la faccia del mondo“.

Nello scatto, la Cascella indossa un outfit super casual: maglietta morbida e jeans.

Il post è stato un successo, con più di 9.000 mi piace e 160 commenti. Fra i messaggi degli utenti si leggono centinaia di complimenti, apprezzamenti di ogni genere, lusinghe ed elogi da parte dei fan più affiatati.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Lo sguardo della showgirl è rivolto verso destra, al di là del muro bianco a cui si appoggia.