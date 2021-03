Giulia Salemi fa scintille sui social: “La primavera è donna” – FOTO

Giulia Salemi, esplosione di colori : “La primavera è donna”. L’influencer ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i suoi fans sul profilo di Instagram

Giulia Salemi è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Aveva già partecipato al reality due anni fa, dove ha avuto modo di farsi conoscere e di trovare l’amore con Francesco Monte, per cui aveva avuto una cotta quando era una ragazzina e lui era un tronista di Uomini e Donne. Nella casa tra loro scoppiò l’amore ed è durato per qualche altro mese fuori, fino a che non hanno annunciato la rottura. Dopo due anni ha deciso di ritornare nella casa per vivere la sua esperienza da sola, ma il destino per lei ha avuto dei piani completamente diversi.

Giulia Salemi fa impazzire i suoi fans sul suo profilo di Instagram

Infatti, durante questa edizione la sua strada si è incrociata con quella di Pierpaolo Pretelli. Tra loro è nato l’amore nella casa e hanno cominciato una storia che sta proseguendo fuori. Giulia ad oggi è molto felice tra le braccia del suo Pierpaolo e anche se i suoi piani erano diversi quando è entrata nella casa, non ha nessun rimpianto e non tornerebbe mai indietro sui suoi passi. Si è sempre considerata poco fortunata in amore e non pensava di riuscire a trovare un ragazzo come Pierpaolo che la tratta davvero come una principessa.

Giulia sui social è famosissima, ha un milione e mezzo di persone che la seguono ogni giorno e che la riempiono di affetto.