Fabrizio Corona, Celentano gli scrive ancora: “Se muori adesso..”

Fabrizio Corona riceve una nuova lettera da parte di Adriano Celentano che lo mette in guardia ma dice anche di volerlo aiutare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

La vicenda di Fabrizio Corona tiene incollati i fan dell’ex re dei paparazzi e non solo. Di giorno in giorno arrivano notizie sulle sue condizioni di salute, mentre la mamma chiede a gran voce che torni a casa perché dice che è malato. Adriano Celentano gli scrive ancora.

Il Molleggiato da sempre si è schierato dalla sua parte e già qualche giorno fa gli aveva scritto una lettera per incitarlo a non mollare, ma questa volta va oltre. Il cantante gli ripete che lui è un bravo ragazzo anche se ha commesso dei reati, lo sottolinea. Per lui però spiega Celentano, ha “idea” anche se non rivela di cosa si tratta.

Poi passa ad un avvertimento per dirgli che fare lo sciopero della fame in questo momento non ha senso. Perché? Nel bel mezzo di una pandemia e con notizie di cronaca atroci, spiega il Molleggiato, “il tuo sciopero della fame, in un momento come questo è a dir poco fuori moda”.

LEGGI ANCHE –> Stefano De Martino, annuncio sconvolgente ai fan: “E’ Ufficiale, è un attimo” – FOTO

Fabrizio Corona, Celentano vuole aiutarlo: “Ho un’idea”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini distrutta dal Covid: “Me ne voglio andare”. La preoccupazione dei follower VIDEO

Celentano ricorda dal suo profilo Instagram a Fabrizio Corona che lo sciopero che sta facendo in questo momento non ha senso perché la pandemia è qualcosa più grande di noi. In un solo anno ha ucciso 2 milioni e mezzo di persone, di cui centomila solo in Italia, gli sottolinea ancora. Senza poi contare tutti i fatti di cronaca che riguardano genitori e figli che avvengono nel nostro Paese.

E poi va al sodo: “E tu, caro Fabrizio, sei troppo intelligente per non sapere che se dovessi morire adesso solo per fare un dispetto a chi, per forza, ha dovuto giudicarti, non gliene fregherebbe niente a nessuno”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

Ecco perché il Molleggiato lo invita a smettere. Quello che sta facendo non ha senso, sottolineando anche che lui con il suo comportamento sta sfidando i giudici. Ma poi quasi da padre, Adriano, lo consola specificandogli che ha un’idea per lui. Un’idea si intende per tirarlo fuori dai guai ma per il momento non la svela. Ed ecco che sicuramente avremo un terzo capito di questo rapporto così speciale tra Celentano e Corona.