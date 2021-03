Marco Columbro, il grande successo e poi l’abbandono. I Motivi

Marco Columbro negli anni 90 è stato uno dei volti più noti ed amati della televisione italiana prima di sparire o quasi lentamente dalle scene

La carriera di Marco Columbro inizia negli anni ’70 e raggiunge nel giro di un ventennio un successo inimmaginabile per la televisione italiana di quel tempo. In realtà il suo percorso artistico nel mondo dello spettacolo inizia, dopo la laurea in Psicologia e pedagogia all’Università degli studi di Firenze, come attore insieme a Dario Fo e al duo Gaspare e Zuzzurro. Agli inizi degli anni ’80 con la nuova realtà della tv commerciale di Silvio Berlusconi che stava diventando sempre più solida Columbro si inventa in ruoli da conduttore in diverse trasmissioni diventate poi un cult. A lui viene infatti affidata ad esempio la conduzione del programma Buongiorno Italia, che andava in onda al mattino su Canale 5. Da lì poi passa a trasmissioni come Dive-in, Autostop, Help! e Tra Moglie e Marito. Quest’ultima gli permetterà anche di vincere il primo Telegatto della sua carriera come personaggio televisivo dell’anno.

Il grande successo di Marco Columbro prima dell’abbandono

Marco Columbro ha raggiunto l’apice della sua carriera negli anni ’90 creando un fortunato sodalizio artistico con Lorella Cuccarini. Alla coppia più bella di Canale 5 sono stati affidati alcuni programmi diventati poi pezzi di storia della tv italiana. Primo fra tutti Buona Domenica, il contenitore pomeridiano che teneva incollati milioni di italiani fino all’arrivo dell’edizione del Tg5. Alle due edizioni condotte vanno aggiunte ben 5 di Paperissima senza dimenticare le quattro di Trenta ore per la vita. Quest’ultimo storico programma messo in onda per ottenere l’obiettivo di raccolta fondi destinati a progetti di grande spessore. Proprio quando si trovava a vivere uno dei momenti professionalmente più esaltanti Marco Columbro però ha visto la sua vita cambiare.

Nel 2001, mentre si trovava visita in un monastero tibetano, il conduttore è stato colpito da un aneurisma che gli ha provocato un coma dal quale è uscito soltanto dopo un mese. A seguito di una lunga riabilitazione Columbro è tornato sulle scene televisive senza poter però riuscire ad ottenere lo stesso successo di un tempo. Da qui quindi la decisione di tornare al primo amore del teatro.